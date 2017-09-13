Cамые резонансные конфликты на границе Кыргызстана с Узбекистаном

Сейчас между Узбекистаном и Кыргызстаном осталось около 200 километров государственной границы, которые еще требуют рассмотрения.

Президенты Алмазбек Атамбаев и Шавкат Мирзиёев в начале сентября подписали соглашение о согласовании 1170 километров кыргызско-узбекской границы. Это решение стало для многих историческим, ведь последние 17 лет правительственные комиссии двух стран не могли договориться по этому вопросу. В это время жители приграничных селений подрывались на минах, сотни семей оставались без еды, территории превращались в арену боевых действий, крупный кыргызский город замерзал. « Открытая Азия онлайн » вспомнила самые резонансные конфликты на границе Кыргызстана с Узбекистаном.





Первые попытки определить границу между государствами начались в 2000 году. Узбекские дипломаты предложили своим кыргызским коллегам передать Узбекистану более десяти тысяч гектаров территории, отделяющей анклав Сох от Узбекистана, или же отдать основную автотрассу, соединяющую анклав с РУз.





Кыргызстан отказался. Это создало напряженность в отношениях между государствами. Вторая попытка решить приграничные вопросы состоялась через 10 лет - в 2011 году, но и она была провальной. За три года правительственным комиссиям обеих стран удалось согласовать лишь 701 км.





Спустя год обеими странами было согласовано чуть больше 1000 км, но оставшиеся почти 400 км оставались практически всегда зоной постоянных конфликтов.





В сентябре 2016 года решение приграничных вопросов набрало новую силу. В апреле 2017 года стало известно, что власти Узбекистана и Кыргызстана составили договор о согласовании около тысячи километров границы. Соглашение подписали главы государств Алмазбек Атамбаев и Шавкат Мирзиёев во время первого визита президента Узбекистана. Теперь парламенты двух стран должны ратифицировать соглашение.





Сейчас между Узбекистаном и Кыргызстаном осталось около 200 километров государственной границы, которые еще требуют рассмотрения.

Известно, что Бургондинский массив в Баткенской области протяженностью 18 километров, где есть нефть и газ, вошел в подписанное соглашение. Ранее узбекская сторона заявляла, что они согласятся на его согласование, когда будет предоставлен коридор в анклав Сох.

«Мы сказали, что не сможем предоставить коридор в Сох. На последних переговорах они согласились. Участки были приняты и внесены в подписанное соглашение», - говорит спецпредставитель правительства по вопросам границ Курбанбай Искандаров.

Эксперты считают, что уточнение по оставшимся территориям может затянуться. Главная проблема будет как раз в этих небольших участках, которые составляют 15 процентов. Потому что остались самые сложные и спорные для двух сторон площади. Там расположены стратегические объекты, затрагивающие национальные интересы.



