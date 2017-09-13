Названы самые негостеприимные страны мира
13 сентября 2017, 11:52
Это Афганистан, КНДР, Сомали, Сирия и Туркменистан.
Самыми негостеприимными странами мира по версии Passport Index стали Афганистан, КНДР, Сомали, Сирия и Туркменистан, сообщает Lenta.ru.
Чтобы попасть в эти страны, гражданам всех без исключения стран нужны визы или другие разрешительные документы.
На второй строчке расположилась Ангола. Без визы въехать в страну могут только путешественники из Намибии.
Третью позицию разделили Бутан, Экваториальная Гвинея, Эритрея, Ирак и Ливия. Эти страны пускают без виз туристов из 3 стран каждая.
Россия стала 83-й по гостеприимности с результатом в 42 государства. Всего в рейтинге учитывались данные о 198 странах и территориях мира.
Ранее в сентябре сообщалось, что самыми гостеприимными странами стали Коморы, Кот-д'Ивуар, Гвинея-Бисау, Мадагаскар, Мальдивы, Мавритания, Федеративные Штаты Микронезии, Мозамбик, Самоа, Сейшелы, Восточный Тимор, Тоголезская Республика, Тувалу и Уганда. Они готовы пускать без виз граждан всех государств.
Фото: TourBlogger.ru
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