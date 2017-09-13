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Деятельность наркогруппировки пресекли в Астане

13 сентября 2017, 11:52

Около 260 разовых доз изъяли у подозреваемых при задержании.

12 сентября в рамках проведения оперативно-профилактического мероприятия, направленного на выявление наркопреступлений, сотрудниками Управления по борьбе с наркобизнесом ДВД Астаны пресечена деятельность преступной группы, занимавшейся распространением наркотиков на территории столицы, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Астаны.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий на улице Сарын задержаны 37-летние жители Алматинской области, у которых в ходе осмотра обнаружили наркотик. Согласно судебно-химической экспертизе изъятое вещество является героином, в особо крупном размере - более 65 гр., что составило бы около 260 разовых доз.

Департаментом внутренних дел Астаны проводится досудебное расследование по ст.297 УК Республики Казахстан. Задержанные водворены в ИВС ДВД Астаны. Проверяется их причастность к другим совершенным наркопреступлениям.

"Управлением по борьбе с наркобизнесом ДВД города Астаны проводится ряд оперативно-розыскных и профилактических мероприятий по пресечению каналов поставки и распространения наркотиков на территории столицы", - добавили в полиции.

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