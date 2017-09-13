Деятельность наркогруппировки пресекли в Астане

Около 260 разовых доз изъяли у подозреваемых при задержании.

12 сентября в рамках проведения оперативно-профилактического мероприятия, направленного на выявление наркопреступлений, сотрудниками Управления по борьбе с наркобизнесом ДВД Астаны пресечена деятельность преступной группы, занимавшейся распространением наркотиков на территории столицы , передает , передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Астаны.





При проведении оперативно-розыскных мероприятий на улице Сарын задержаны 37-летние жители Алматинской области, у которых в ходе осмотра обнаружили наркотик. Согласно судебно-химической экспертизе изъятое вещество является героином, в особо крупном размере - более 65 гр., что составило бы около 260 разовых доз.





Департаментом внутренних дел Астаны проводится досудебное расследование по ст. 297 УК Республики Казахстан. Задержанные водворены в ИВС ДВД Астаны. Проверяется их причастность к другим совершенным наркопреступлениям.



