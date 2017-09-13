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9-летний воспитанник школы-интерната пропал в Шымкенте

13 сентября 2017, 11:59

Мальчик страдает психологическим заболеванием, говорит медленно и невнятно.

Полицейские Шымкента разыскивают без вести пропавшего 10-летнего Куралбека Нуркена, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД ЮКО.

Отец мальчика обратился с заявлением в дежурную часть Аль-Фарабийского ОП УВД Шымкента 12 сентября в 19.30 час. Он сообщил, что его сын - Куралбек Нуркен Талгатулы, 20.12.2007 г.р., учащийся вспомогательной школы-интерната, 12 сентября примерно в 13.45 час. ушел в неизвестном направлении и не вернулся.

Приметы пропавшего без вести: рост 133 см, худощавого телосложения, волосы черного цвета, коротко стриженые. Был одет в спортивный костюм черного цвета, на ногах тапочки черного цвета.

Особые приметы: страдает психологическим заболеванием, говорит медленно и невнятно.

В настоящее время сотрудниками Аль-Фарабийского ОП УВД Шымкент проводятся все необходимые оперативно-розыскные мероприятия с целью установления местонахождения пропавшего. Если кто-либо владеет информацией о местонахождении мальчика, просим сообщить незамедлительно в Аль-Фарабийский ОП по телефону дежурной части 54-53-66 или позвонить на «102».



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