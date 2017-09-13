В Алматинской области цветут первые ореховые сады
13 сентября 2017, 12:01
На сегодня плоды уже зеленеют, а корни уходят вглубь землю.
На посевных площадях ТОО «Интеграция – Тургень» Енбекшиказахского района прошло семинар-совещание по развитию ореховодства передает zakon.kz.
В мероприятии приняли участие заместитель акима области Серикжан Бескемпиров, председатель международного фонда «Интеграция» Сергей Терещенко, вице-президент международной ассоциации ореховодов«Besana» Джузеппе Калькани, а также известные ученые и фермеры.
Модератором семинара выступил аким Енбекшиказахского района Бинали Ыскак. Напомним, что минувшей весной в хозяйстве «Интеграция – Тургень» на 20 гектаров заложили ореховый сад. В этом саду собраны почти все существующие в мире сорта грецкого ореха и большая часть сортов фундука.
На сегодня плоды уже зеленеют, а корни уходят вглубь землю. Со вступительным словом выступил Серикжан Бескемпиров. Он подчеркнул, что наш регион становится примером современного земледелия.
- В программе «100 конкретных шагов» Президент Нурсултан Назарбаев, отметил, что мы должны стать конкурентоспособными развивая производственную сферу. Поэтому нужно привлекать иностранных инвесторов и предпринимателей. При этом если не будем применять высокие технологии, аграрный сектор будет стоять на одном месте. И эта ореховая плантация это результат плодотворной и совместной работы, - сказал заместитель акима.
Во всем мире 75 государств занимаются выращиванием орехов. На них очень большой спрос, особенно в Китае, Индии и Арабских странах. Поэтому ТОО «Интеграция – Тургень» объединившись с итальянским предпринимателем, начали такой масштабный проект.
- За последние девять месяцев поселок Тургень стал для меня родным. Здесь люди очень добрые и гостеприимные, а самое главное тут неописуемая природа. Я занимаюсь ореховодством полвека. За это время набрался большого опыта. У нас есть специальный исследовательский центр «I.N.C», где трудятся более 400 ученых. По результатам исследований, в день орехи употребляют почти один миллиард людей. Предполагаем, что эта цифра увеличится в разы больше уже через несколько лет, - отметил Джузеппе Калькани.
Кроме того, на семинаре выступили директор научного департамента Казахского Национального Аграрного университета Марат Калиаскаров и другие специалисты.
Далее участники семинара осмотрели саму ореховую плантацию . С ходом ее работы ознакомила директор «Интеграция-Тургень» Маншук Жексембекова. Если на 10 гектарах земли посажены – грецкие орехи, то на остальных вырастили фундук.
Здесь используют капельно-орошаемый полив, и работает специализированная метеостанция.
В завершение фермеры получили ответы на все интересующие их вопросы, и узнали секреты и новшества выращивания орехов.
Фото: orehovod.com
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