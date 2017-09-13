Известные казахстанцы и этнокультурные объединения поддерживают идею перехода на латиницу

В эти дни народ Казахстана активно обсуждает идею перехода государственного языка на латинскую графику, сообщает Zakon.kz





Ветеран Великой Отечественной войны, писатель, член Ассамблеи народа Казахстана Леонид Гирш считает, что переход казахского языка на латиницу является большим шагом вперед.





- Елбасы поставил задачу перейти на латиницу, и мы, как патриоты своей страны, должны его всецело поддержать, - говорит фронтовик. - Я думаю, что с переходом на латиницу нас ждет прогресс в мире науки. Если вернуться в историю, то именно на латинице были написаны первые научные книги. К примеру, математические и другие формулы обозначаются именно на латинице. Тем более, сейчас школьные и вузовские программы позволяют учить английский язык, в этом проблем никаких нет. Это нам поможет с легкостью перейти на латиницу и беспрепятственно использовать его каждый день. Переход на латиницу является большим шагом в эпоху высокообразованных людей.





Руководитель узбекского этнокультурного объединения города Алматы А. Исматуллаев в письме на имя Президента Нурсултана Назарбаева пишет: «Независимый Казахстан, у истоков основания и процветания которого стоите Вы – первый всенародно избранный Президент нашей страны, за столь короткое время своего суверенного развития завоевал заслуженное признание со стороны всего прогрессивного человечества. За четверть века Казахстан прошел нелегкий путь от молодой страны, возродившейся на руинах бывшего СССР, до современного, динамично развивающегося, политически стабильного, миролюбивого и узнаваемого во всем мире государства. Наша страна, под благословенным шаныраком которой в мире и согласии живут представители более 100 национальностей, сегодня сосредоточена на решении новых задач, направленных на дальнейшую модернизацию казахстанского общества. В их числе и вопросы перехода государственного языка на латинскую графику.





Мы, представители узбекского этнокультурного объединения города Алматы, входящего в Ассамблею народа Казахстана, всецело поддерживаем идею перехода казахского языка на латиницу, так как она полностью соответствует приоритетным задачам по вхождению нашей страны в 30-ку передовых стран мира.





От имени узбекского этнокультурного объединения Исматуллаев выразил глубокую уверенность в целесообразности реформирования данной сферы жизнедеятельности нашего общества. «Основываясь на международном опыте таких стран как Узбекистан, Азербайджан и Турция, считаем эту инициативу весьма своевременным, стратегически выверенным и прагматически необходимым шагом нашего государства навстречу целям Стратегии – 2050, для успешной реализации Плана нации «100 конкретных шагов», заявил он.





Торгын Нурсеитова

Фото asiarussia.ru







