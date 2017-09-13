|
Номер пункта
|
Вид документа (в том числе электронные документы, удостоверенные
электронной цифровой подписью)
|
Срок хранения
|
Примечание
|
в исполнительном органе коллекторского агентства
|
в филиалах, представительствах
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
1. Организация системы управления
|
1.1. Распорядительная деятельность
|
1.
|
Протокол учредительного собрания
участников коллекторского агентства, список участников, представляемый для
проведения учредительного собрания участников коллекторского агентства,
документы по вопросам повестки дня учредительного собрания участников
коллекторского агентства и документы к ним (справки, заключения, доклады,
информации, докладные записки, сводки, выписки и другие документы)
|
Постоянно*
|
-
|
*Направленные для
сведения - до минования надобности
|
2.
|
Протоколы общих собраний
участников коллекторского агентства, списки участников, представляемые для
проведения общих собраний участников коллекторского агентства, документы по
вопросам повестки дня общих собраний участников коллекторского агентства и
документы к ним (справки, заключения, доклады, информации, докладные
записки, сводки, выписки и другие документы)
|
Постоянно*
|
-
|
*Направленные для
сведения - до минования надобности
|
3.
|
Протоколы заседаний наблюдательного
совета и документы к нему (повестки дня, решения и другие документы)
|
Постоянно*
|
-
|
*Направленные для
сведения - до минования надобности
|
4.
|
Протоколы заседаний
коллегиальных, консультативно-совещательных, исполнительного органов коллекторского
агентства и документы к ним (справки, заключения, доклады, информации,
докладные записки, сводки, выписки и другие документы)
|
Постоянно*
|
-
|
*Направленные для
сведения - до минования надобности
|
5.
|
Приказы, распоряжения руководителей
коллекторского агентства и документы к ним (справки, сводки, информации,
докладные записки и другие документы):
1) по основной
деятельности (за исключением нормативных правовых приказов);
|
Постоянно*
|
Постоянно*
|
*Направленные для
сведения - до минования надобности
|
2) по личному составу
(подтверждающие трудовую деятельность работников), повышению квалификации,
изменению фамилий, поощрению, награждению, оплате труда, премированию, ежегодным
трудовым отпускам, социальным отпускам, длительным зарубежным
командировкам;
|
75 лет ЭПК
|
75 лет ЭПК
|
|
3) по
организационно-распорядительным и административно-хозяйственным вопросам;
|
5 лет
|
5 лет
|
|
4) по краткосрочным внутриреспубликанским
и зарубежным командировкам
|
5 лет
|
5 лет
|
|
6.
|
Проекты приказов,
распоряжений руководителей коллекторского агентства, основания к приказам
руководителей коллекторского агентства
|
1 год
|
1 год
|
|
7.
|
Доверенности на представление
интересов кредитора в судах
|
3 года*
|
3 года*
|
*После истечения срока
действия доверенности
|
1.2. Контроль
|
8.
|
Документы проверок и
иных форм контроля деятельности коллекторского агентства, проводимых
Национальным Банком Республики Казахстан и иными уполномоченными
государственными органами (доклады, докладные записки, справки, акты,
заключения, отчеты, возражения, переписка)
|
Постоянно
|
Постоянно
|
|
9.
|
Документы по служебным расследованиям
(акты, справки, переписка)
|
5 лет ЭК
|
5 лет ЭК
|
|
10.
|
Документы (исковые
заявления, доверенности, акты, ходатайства, жалобы (апелляционные и
надзорные), протоколы и другие документы) по судебным разбирательствам,
одной из сторон, которых является коллекторское агентство
|
5 лет*
|
5 лет*
|
*После вынесения
окончательного решения
|
11.
|
Документы (докладные
записки, справки, сводки, сведения, обзоры, аналитические справки,
переписка) о состоянии работы по рассмотрению обращений физических и
юридических лиц
|
Постоянно
|
Постоянно
|
|
12.
|
Графики приема
физических лиц и представителей юридических лиц руководством коллекторского
агентства
|
3 года
|
3 года
|
|
13.
|
Книги, журналы, карточки
(базы данных) учета приема физических лиц, представителей юридических лиц,
регистрации и контроля исполнения обращений физических и юридических лиц
|
5 лет
|
5 лет
|
|
14.
|
Журналы учета
проведенных ревизий (проверок) и контроля за исполнением решений, принятых
по результатам осуществленных ревизий (проверок)
|
5 лет
|
5 лет
|
|
1.3. Организационные основы управления
|
15.
|
Документы по государственной
регистрации юридического лица, имеющего намерение осуществлять
коллекторскую деятельность
|
До перерегистрации
|
-
|
|
16.
|
Учредительные документы
коллекторского агентства (учредительный договор, устав, дополнения и
изменения к ним)
|
Постоянно
|
-
|
|
17.
|
Сведения об участниках
коллекторского агентства
|
Постоянно
|
Постоянно
|
|
18.
|
Сведения о лицах,
самостоятельно или совместно с другим (другими) лицом (лицами) прямо или
косвенно владеющих и (или) пользующихся, и (или) распоряжающихся десятью
или более процентами долей участия в уставном капитале коллекторского
агентства, или имеющих контроль
|
1 год
|
-
|
|
19.
|
Положения о филиалах и
представительствах коллекторского агентства
|
Постоянно
|
Постоянно
|
|
20.
|
Юридические дела лиц,
самостоятельно или совместно с другим (другими) лицом (лицами) прямо или
косвенно владеющих и (или) пользующихся, и (или) распоряжающихся десятью
или более процентами долей участия в уставном капитале коллекторского
агентства, или имеющих контроль
|
Постоянно
|
-
|
|
21.
|
Уведомление
Национального Банка Республики Казахстан коллекторскому агентству о
внесении в реестр коллекторских агентств
|
До получения уведомления об исключении из реестра коллекторских
агентств
|
-
|
|
22.
|
Документы о
реорганизации, переименовании коллекторского агентства, его структурных
подразделений (отчеты, акты, переписка, докладные записки, заключения и
другие документы)
|
Постоянно
|
Постоянно
|
|
23.
|
Положения о
коллегиальных, консультативно-совещательных, исполнительном органе,
экспертной комиссии коллекторского агентства
|
Постоянно
|
Постоянно
|
|
24.
|
Положения о структурных подразделениях
коллекторского агентства
|
Постоянно*
|
Постоянно*
|
*После замены новыми
|
25.
|
Книги регистрации
договоров банковского займа или договоров о предоставлении микрокредита,
права (требования) по которым коллекторским агентством приобретены у
кредиторов
|
Постоянно
|
Постоянно
|
|
26.
|
Документы о продаже
активов должников (при наличии) по договорам банковского займа или
договорам о предоставлении микрокредита, права (требования) по которым
коллекторским агентством приобретены у кредиторов
|
Постоянно*
|
-
|
*Движимого имущества
(мебель, автотранспорт, оргтехника и другое имущество) - 5 лет ЭПК
|
27.
|
Штатные расписания коллекторского
агентства, изменения к штатным расписаниям
|
Постоянно
|
Постоянно
|
|
28.
|
Штатная расстановка
(штатно-списочный состав работников)
|
75 лет
|
75 лет
|
|
29.
|
Проекты штатных расписаний,
документы по их разработке (справки, заключения, докладные записки)
|
5 лет
|
3 года
|
|
30.
|
Приемо-сдаточные акты и
приложения к ним при смене:
1) руководящих
работников коллекторского агентства;
|
Постоянно
|
Постоянно
|
|
2) материально-ответственных
лиц
|
5 лет*
|
5 лет*
|
*После увольнения
материально-ответственного лица
|
31.
|
Номенклатура должностей
|
Постоянно
|
До минования надобности
|
|
32.
|
Должностные инструкции
|
Постоянно
|
3 года
|
|
33.
|
Документы (сведения о
задачах, функциях, структуре коллекторского агентства, переписка) по
разработке и поддержке интернет-ресурса
|
5 лет ЭПК
|
-
|
|
1.4. Правовое обеспечение деятельности коллекторского агентства и
производство по делам об административных правонарушениях
|
34.
|
Договоры о взыскании
задолженности, а также перечень передаваемых документов и сведений по
должнику, связанных с исполнением договора о взыскании задолженности,
информация по принятым кредитором в отношении должника мерам по
урегулированию просроченной задолженности, предусмотренным законами
Республики Казахстан
|
5 лет*
|
-
|
*После истечения срока
действия договора
|
35.
|
Реестры должников, в отношении
которых заключены договоры о взыскании задолженности
|
5 лет*
|
-
|
*После прекращения
коллекторской деятельности в отношении должника
|
36.
|
Договоры уступки права
требования, а также прилагаемые к ним документы (при наличии)
|
5 лет*
|
-
|
*После исполнения
должником обязательств по договору банковского займа или договору о
предоставлении микрокредита
|
37.
|
Письменные заявления
должников - физических лиц и (или) их представителей, содержащие сведения о
причинах возникновения задолженности, доходах и других подтвержденных
обстоятельствах (фактах), которые обуславливают их ходатайство об изменении
условий договора банковского займа или договора о предоставлении
микрокредита, а также иные документы, представляемые в рамках досудебного
взыскания и урегулирования задолженности между должниками и коллекторским
агентством (переписка)
|
5 лет*
|
-
|
*После прекращения
коллекторской деятельности в отношении должника
|
38.
|
Регистрационные журналы договоров
о взыскании задолженности, заключаемых с кредиторами
|
Постоянно
|
-
|
|
39.
|
Обращения физических и
юридических лиц, документы (справки, сведения, переписка и другие
документы) к ним:
1)содержащие предложения
творческого характера, сведения о серьезных недостатках, фактах коррупции и
злоупотреблениях
|
Постоянно
|
Постоянно
|
|
2)личного характера;
|
5 лет ЭПК*
|
5 лет ЭПК*
|
*В случае неоднократного
обращения - 5 лет после последнего рассмотрения
|
3)оперативного характера
|
5 лет*
|
5 лет*
|
*В случае неоднократного
обращения - 5 лет после последнего рассмотрения
|
40.
|
Переписка с Национальным
Банком Республики Казахстан по жалобам, поступающим от должников
|
5 лет ЭПК
|
-
|
|
41.
|
Документы по вопросам
применения Национальным Банком Республики Казахстан ограниченных мер
воздействия и санкций в отношении коллекторского агентства (докладные
записки, справки, переписка)
|
5 лет ЭПК
|
5 лет ЭПК
|
|
42.
|
Журналы учета исков по договорам
банковского займа или договорам о предоставлении микрокредита, права
(требования) по которым коллекторским агентством приобретены у кредиторов
|
5 лет*
|
5 лет*
|
*После вынесения судами
последнего решения по искам
|
43.
|
Акты уполномоченных государственных
органов, подтверждающие изъятие документа (дела)
|
5 лет*
|
5 лет*
|
*После возврата
документа, дела или закрытия счета
|
44.
|
Копии документов,
подлинники которых изъяты правоохранительными органами и судами по
уголовным и гражданским делам
|
До минования надобности
|
-
|
|
45.
|
Документы (протоколы,
акты, предписания, переписки и другие документы) по делам об
административных правонарушениях
|
5 лет
|
5 лет
|
|
1.5. Документирование, управление документацией и организация
архивного хранения документов
|
46.
|
Перечень документов с
указанием сроков хранения
|
Постоянно
|
До замены новыми
|
|
47.
|
Типовые и примерные
номенклатуры дел
|
Постоянно
|
До замены новыми
|
|
48.
|
Сводная номенклатура дел
коллекторского агентства
|
Постоянно*
|
-
|
*До замены новыми
|
49.
|
Номенклатура дел
структурных подразделений коллекторского агентства, его филиалов и
представительств
|
До замены новыми*
|
До замены новыми*
|
*Не ранее 3 лет после
передачи дел в частный архив или уничтожения учтенных по номенклатуре дел
|
50.
|
Протоколы заседаний
экспертной комиссии по проведению экспертизы ценности документов
коллекторского агентства для определения их срока хранения
|
Постоянно
|
Постоянно
|
|
51.
|
Положение о частном
архиве
|
Постоянно
|
Постоянно
|
|
52.
|
Дела (исторические
справки, листы архивных фондов, завершенных в делопроизводстве, акты
приема-передачи дел на постоянное хранение в государственный архив, акты о
выделении к уничтожению документов, не подлежащих хранению, акты проверок
наличия и состояния дел и документов, акты о неисправимых повреждениях дел
и другие документы, отражающие работу с архивным фондом) архивного фонда
частного архива
|
Постоянно*
|
Постоянно*
|
*На постоянное
государственное хранение передается при ликвидации коллекторского агентства
без правопреемника
|
53.
|
Паспорт частного архива
|
Постоянно
|
Постоянно
|
|
54.
|
Картотека по истории
коллекторского агентства
|
Постоянно
|
Постоянно
|
|
55.
|
Картотека по личному
составу
|
Постоянно
|
Постоянно
|
|
56.
|
Описи дел:
1) постоянного хранения
(утвержденные);
|
Постоянно*
|
Постоянно*
|
*Структурных
подразделений - 3 года после утверждения экспертно-проверочной комиссией
местного исполнительного органа, республиканского государственного архива
Республики Казахстан годового раздела сводной описи дел. *Неутвержденные -
до минования надобности
|
2) по личному составу;
|
Постоянно*
|
Постоянно*
|
* На постоянное
государственное хранение передаются после ликвидации коллекторского
агентства
|
3) временного срока
хранения
|
3 года*
|
3 года*
|
*После уничтожения дел
|
57.
|
Переписка по
методическим и организационным вопросам ведения делопроизводства и
архивного дела
|
3 года
|
3 года
|
|
58.
|
Заявки (заказы) на
выдачу документов из частного архива коллекторского агентства
|
3 года после возвращения дел
|
3 года после возвращения дел
|
|
59.
|
Архивные справки, копии
архивных документов, выписки из архивных документов, выданные по запросам
физических и юридических лиц, документы (заявления, запросы, справки,
переписка) к ним
|
5 лет
|
5 лет
|
|
60.
|
Акты выдачи документов
во временное пользование из частного архива
|
3 года после возвращения дел
|
3 года после возвращения дел
|
|
61.
|
Акты о выделении к
уничтожению испорченных, неиспользованных экземпляров печатно-бланочной
продукции с изображением логотипа
|
3 года
|
3 года
|
|
62.
|
Акты о выделении к
уничтожению печатей, штампов с изображением логотипа
|
3 года
|
3 года
|
|
63.
|
Книги, карточки, журналы
регистрации и контроля (электронные данные в автоматизированной
информационной системе):
1) приказов,
распоряжений руководителей коллекторского агентства по основной
(профильной) деятельности;
|
Постоянно*
|
Постоянно*
|
*Хранятся в
коллекторском агентстве. Подлежат приему на постоянное государственное
хранение, если могут быть использованы в качестве научно-справочного
аппарата
|
2) приказов,
распоряжений руководителей коллекторского агентства по личному составу;
|
75 лет
|
75 лет
|
|
3) приказов,
распоряжений руководителей коллекторского агентства по
организационно-распорядительным и административно- хозяйственным вопросам;
|
5 лет
|
5 лет
|
|
4) входящих, исходящих и
внутренних документов, в том числе по электронной почте, отправлений почты
фельдъегерской связью;
|
5 лет
|
5 лет
|
|
5) исполнения
документов;
|
3 года
|
3 года
|
|
6) телеграмм,
телефонограмм, факсов, заявок на переговоры;
|
3 года
|
3 года
|
|
7) аудиовизуальных
документов
|
3 года*
|
3 года*
|
*Хранятся в
коллекторском агентстве. Подлежат приему на постоянное государственное
хранение, если могут быть использованы в качестве научно-справочного
аппарата
|
64.
|
Книги учета поступления
и выбытия документов частного архива коллекторского агентства
|
Постоянно*
|
Постоянно*
|
*В государственный архив
не передаются
|
65.
|
Журналы учета печатей и штампов
с изображением логотипа
|
5 лет*
|
5 лет*
|
*После уничтожения
печатей и штампов
|
66.
|
Журналы (книги),
ведомости учета служебных бланков строгой отчетности
|
5 лет
|
5 лет
|
|
67.
|
Журналы регистрации показаний
приборов измерения температуры и влажности
|
1 год
|
1 год
|
|
2. Кредитно-финансовые вопросы
|
68.
|
Кредитные досье
заемщиков (по беззалоговым займам) - физических и юридических лиц, права
(требования) по договорам банковского займа или договорам о предоставлении
микрокредита к которым коллекторским агентством приобретены у кредиторов:
1) на бумажном носителе;
|
5 лет*
|
5 лет*
|
*После выполнения всех
обязательств по договору и истечения срока его действия
|
2) на электронном
носителе (для коллекторских агентств, которые располагают возможностью
формирования кредитного досье в электронном формате)
|
5 лет*
|
5 лет*
|
*После выполнения всех
обязательств по договору и истечения срока его действия
|
69.
|
Кредитные досье
заемщиков (по залоговым займам) - физических и юридических лиц:
1) на бумажном носителе;
|
10 лет*
|
10 лет*
|
*После выполнения всех
обязательств по договору и истечения срока его действия
|
2) на электронном
носителе (для коллекторских агентств, которые располагают возможностью
формирования кредитного досье в электронном формате)
|
10 лет*
|
10 лет*
|
*После выполнения всех
обязательств по договору и истечения срока его действия
|
70.
|
Документы о списании безнадежных
к взысканию займов по договорам банковского займа или договорам о
предоставлении микрокредита, права (требования) по которым коллекторским
агентством приобретены у кредиторов
|
5 лет*
|
5 лет*
|
*При условии завершения
ревизии налоговыми органами
|
3. Операции по инвестиционной деятельности
|
71.
|
Договоры купли-продажи
долей участия в уставных капиталах юридических лиц
|
5 лет
|
5 лет
|
|
4. Бухгалтерский учет и отчетность
|
4.1. Отчетность
|
72.
|
Ежеквартальная
отчетность коллекторского агентства, представляемая согласно требованиям
Национального Банка Республики Казахстан, установленным постановлением
Правления от 30 июня 2017 года №112 «Об утверждении перечня, форм, сроков и
Правил представления отчетности колллекторским агентством»,
зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных
правовых актов под № 15481
|
5 лет
|
-
|
|
4.2. Бухгалтерский учет
|
73.
|
Первичные документы и приложения
к ним, зафиксировавшие факт совершения хозяйственной операции и явившиеся
основанием для бухгалтерских записей (кассовые документы и книги,
банковские документы, книги учета покупок-продаж, корешки банковских
чековых книжек, ордера, табели, извещения банков и переводные требования,
акты о приеме, сдаче, списании имущества и материалов квитанции,
счета-фактуры, накладные и авансовые отчеты, переписка и другие документы)
|
5 лет*
|
-
|
* При условии проведения
проверки (ревизии)
|
74.
|
Лицевые счета по учету
уставного капитала
|
5 лет*
|
5 лет*
|
*При условии проведения
проверки (ревизии)
|
75.
|
Лицевые счета по
заработной плате
|
75 лет
|
-
|
|
76.
|
Платежные поручения и списки
физических лиц (работников) по перечислению обязательных пенсионных взносов
|
75 лет
|
-
|
|
77.
|
Карточки учета,
ведомости (базы данных) по учету обязательных пенсионных взносов
|
75 лет
|
-
|
|
78.
|
Платежные поручения и списки
физических лиц (работников) по перечислению обязательных социальных
отчислений
|
75 лет
|
-
|
|
79.
|
Карточки учета,
ведомости (базы данных) по учету обязательных социальных отчислений
|
75 лет
|
-
|
|
80.
|
Сводные, расчетные, расчетно-платежные
ведомости на выдачу заработной платы
|
5 лет
|
-
|
|
81.
|
Сведения об учете
фондов, лимитов заработной платы и контроле за их распределением, о
расчетах по перерасходу и задолженности по заработной плате
|
5 лет
|
-
|
|
82.
|
Бюджет коллекторского
агентства и документы к ним
|
Постоянно
|
-
|
|
83.
|
Годовая смета расходов
коллекторского агентства
|
Постоянно
|
-
|
|
84.
|
Бухгалтерские журналы
|
5 лет*
|
5 лет*
|
*После проведения
документальной проверки (ревизии)
|
85.
|
Оборотно-сальдовые
балансы
|
5 лет*
|
5 лет*
|
*После проведения
документальной проверки (ревизии)
|
86.
|
Документы по учету
основных средств и товарно-материальных ценностей (заявки на приобретение, акты
приема-передачи, требования на отпуск товарно-материальных ценностей
|
3 года ЭК
|
3 года ЭК
|
|
87.
|
Акты списания основных
средств, иного имущества и инвентаря
|
5 лет*
|
5 лет*
|
*После списания
|
88.
|
Договоры на приобретение
основных средств
|
5 лет*
|
5 лет*
|
*После истечения срока
действия договора
|
89.
|
Договоры о материальной
ответственности за сохранность основных средств, иного имущества и
инвентаря, заключенные между коллекторским агентством и материально
ответственными работниками
|
5 лет*
|
5 лет*
|
*После увольнения
материально ответственного лица
|
90.
|
Хозяйственные договоры
|
5 лет*
|
5 лет*
|
*После истечения срока
действия договора
|
91.
|
Доверенности на
получение товарно-материальных ценностей (в том числе аннулированные)
|
5 лет*
|
5 лет*
|
*При условии проведения
проверки (ревизии)
|
5. Автоматизация деятельности
|
92.
|
Договоры на проектирование,
создание, внедрение автоматизированных систем
|
5 лет*
|
5 лет*
|
*После истечения срока
действия договора
|
93.
|
Технические задания,
протоколы, программы испытаний и согласования автоматизированных систем
|
5 лет с даты внедрения
|
5 лет с даты внедрения
|
|
94.
|
Переписка по вопросам
автоматизации деятельности
|
3 года
|
3 года
|
|
95.
|
Журналы регистрации и
учета технического состояния оборудования
|
До окончания или вывода из эксплуатации
|
До окончания или вывода из эксплуатации
|
|
96.
|
Отчеты о технической
эксплуатации оборудования
|
3 года
|
3 года
|
|
97.
|
Документы о поломках и
простоях оборудования (акты, справки, протоколы, переписка)
|
3 года
|
3 года
|
|
98.
|
Документы (акты,
справки, переписка, номенклатуры, спецификации, заявки и другие документы)
о проведении наладочных, ремонтных, профилактических работ
|
3 года
|
3 года
|
|
99.
|
Акты приема-передачи и
внедрения программных средств
|
До окончания эксплуатации
|
До окончания эксплуатации
|
|
100.
|
Документы по
информационной безопасности (справки, заключения, договора)
|
5 лет ЭК
|
5 лет ЭК
|
|
6. Работа с персоналом
|
6.1. Учет кадров
|
101.
|
Личные карточки
работников коллекторского агентства
|
75 лет*
|
75 лет*
|
*За минусом возраста,
когда работник уволился из коллекторского агентства
|
102.
|
Личные дела работников
коллекторского агентства
|
75 лет*
|
75 лет*
|
*За минусом возраста, когда
работник уволился из коллекторского агентства
|
103.
|
Документы по кадровому
резерву (резюме, анкеты)
|
До минования надобности
|
До минования надобности
|
|
104.
|
Трудовые договоры, дополнительные
соглашения к трудовым договорам с работниками
|
75 лет минус возраст работника*
|
75 лет минус возраст работника*
|
*Хранятся в составе
личных дел
|
105.
|
Списки (штатно-списочные
составы) работников коллекторского агентства
|
75 лет
|
75 лет
|
|
106.
|
Списки работников
коллекторского агентства, которые осуществляют взаимодействие с должниками
и (или) их представителями, и (или) третьими лицами, связанными
обязательствами с кредитором в рамках договоров банковского займа или
договоров о предоставлении микрокредита
|
75 лет*
|
-
|
*За минусом возраста,
когда работник уволился из коллекторского агентства
|
107.
|
Списки работников коллекторского
агентства, полномочия которых по взаимодействию с должниками и (или) его
представителями, и (или) третьими лицами, связанными обязательствами с
кредиторами в рамках договоров банковского займа или договоров о
предоставлении микрокредита, и с любыми физическими лицами, не отнесенными
к данным лицам, прекращены в связи с нарушением правил осуществления
коллекторской деятельности
|
75 лет*
|
-
|
*За минусом возраста,
когда работник уволился из коллекторского агентства
|
108.
|
Подлинные личные
документы рабочих и служащих (трудовые книжки)
|
До востребования*
|
До востребования*
|
*Невостребованные
трудовые книжки - 10 лет после достижения работником общеустановленного
пенсионного возраста
|
109.
|
Журналы, списки лиц,
направленных в командировки, переписка об оформлении командировок:
1) по Республике
Казахстан;
|
3 года*
|
3 года*
|
*На электронном носителе
|
2) зарубежные
|
5 лет*
|
5 лет*
|
*На электронном носителе
|
110.
|
Книги учета выдачи
справок о стаже и месте работы
|
1 год
|
1 год
|
|
111.
|
Карточки учета
военнообязанных
|
3 года
|
3 года
|
|
112.
|
Уведомления работникам о
сокращении
|
3 года
|
3 года
|
|
6.2. Подготовка кадров
|
113.
|
Переписка по подготовке
и повышению квалификации работников коллекторского агентства
|
3 года
|
3 года
|
|
114.
|
Переписка по вопросам
повышения квалификации в коллекторском агентстве (в том числе по
организации изучения иностранных и государственного языков)
|
3 года
|
3 года
|
|
7. Организация труда
|
115.
|
Переписка по вопросам
труда работников коллекторского агентства и его структурных подразделений
|
5 лет
|
5 лет
|
|
116.
|
Табели выхода работников
на работу
|
1 год
|
1 год
|
|
117.
|
Документы о трудовой
дисциплине и ее нарушениях (докладные записки, справки, акты, переписка)
|
3 года
|
3 года
|
|
118.
|
Тарифно-квалификационные
справочники, сетки, ставки, схемы должностных окладов работников
коллекторского агентства
|
Постоянно
|
До замены новыми
|
|
119.
|
Документы о разработке
тарифно-квалификационных справочников, сеток, ставок, их выполнении и
изменении (справки, предложения, докладные записки, переписка)
|
3 года
|
3 года
|
|
120.
|
Документы (списки,
расчеты лимита средств на премирование) о материальном поощрении
|
5 лет
|
5 лет
|
|
121.
|
Переписка об оплате
труда в праздничные и выходные дни, дни отдыха и за сверхурочные работы
|
1 год
|
1 год
|
|
122.
|
Переписка по вопросам охраны
труда и пожарной безопасности
|
5 лет
|
5 лет
|
|
123.
|
Документы по технике
безопасности (акты, предписания, справки, докладные записки, отчеты,
переписка)
|
5 лет
|
5 лет
|
|
124.
|
Предписания инспекторов охраны
труда, охраны окружающей среды и пожарной безопасности
|
5 лет ЭПК
|
5 лет ЭПК
|
|
125.
|
Планы мероприятий по
охране труда и пожарной безопасности
|
5 лет ЭПК
|
5 лет ЭПК
|
|
126.
|
Акты, постановления, предписания
инспекций, технических инспекторов по охране труда, окружающей среды и
пожарной безопасности
|
5 лет ЭПК
|
5 лет ЭПК
|
|
127.
|
Журналы учета
прохождения инструктажа по технике безопасности и пожарной безопасности
|
3 года
|
3 года
|
|
128.
|
Документы о нарушениях
правил работы (акты, докладные записки, переписка)
|
3 года
|
3 года
|
|
8. Административно хозяйственные вопросы
|
8.1. Общие вопросы по административно-хозяйственной деятельности
|
129.
|
Правила внутреннего трудового
распорядка
|
1 год после замены новыми
|
1 год после замены новыми
|
|
130.
|
Документы (акты,
переписка и другие документы) о нарушении правил внутреннего трудового
распорядка
|
1 год
|
1 год
|
|
131.
|
Финансовые документы: счета
к оплате, счета-фактуры, акты сдачи-приемки продукции (копии)
|
3 года
|
3 года
|
|
132.
|
Списки, справочники
адресов и телефонов
|
До замены новыми
|
До замены новыми
|
|
8.2. Эксплуатация зданий и помещений
|
133.
|
Акты приема-передачи
зданий, помещений, земельных участков в пользование
|
Постоянно
|
Постоянно
|
|
134.
|
Документы о приеме-сдаче
зданий, помещений в аренду и расчеты по ним (договоры, соглашения, акты)
|
5 лет*
|
5 лет*
|
*После истечения срока действия
договора
|
135.
|
Документы об
эксплуатации зданий, помещений, занимаемых коллекторским агентством
(переписка, доклады, обзоры, справки)
|
3 года
|
3 года
|
|
136.
|
Документы о страховании
зданий, помещений (соглашения, переписка)
|
3 года*
|
3 года*
|
*После истечения
срока действия соглашения
|
137.
|
Документы о техническом,
санитарном состоянии зданий, помещений, дворов и прилегающих территорий
(акты, переписка)
|
3 года
|
3 года
|
|
138.
|
Переписка о коммунальном
обслуживании зданий и помещений
|
1 год
|
1 год
|
|
8.3. Транспортное обслуживание
|
139.
|
Переписка о выделении и
закреплении автотранспорта за коллекторским агентством и должностными
лицами
|
1 год
|
1 год
|
|
140.
|
Путевые листы
|
5 лет*
|
5 лет*
|
*При условии проведения
проверки (ревизии)
|
9. Исключение коллекторского агентства из реестра коллекторских
агентств, ликвидация
|
141.
|
Акты приема-передачи
сведений и документов по задолженности, которая была передана
коллекторскому агентству на основании договора о взыскании задолженности,
на дату получения уведомления уполномоченного органа об исключении его из
реестра коллекторских агентств либо принятия коллекторским агентством
решения о добровольном прекращении осуществления коллекторской деятельности
|
Постоянно
|
Постоянно
|
|
142.
|
Журналы учета
собственного имущества ликвидируемого коллекторского агентства
|
Постоянно
|
Постоянно
|
|
143.
|
Журналы учета
дебиторской задолженности ликвидируемого коллекторского агентства
|
Постоянно
|
Постоянно
|