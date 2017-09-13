В Алматы предпринимателя наказали за пересадку деревьев для установки рекламного щита

Если деревья погибнут, ему придется высадить деревьев 10 раз больше.

Природоохранная полиция Медеуского района оштрафовала предпринимателя за самодеятельность , передает , передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Алматы.





В ходе комиссионного объезда природоохранной полицией УВД Медеуского района совместно с сотрудниками отдела охраны окружающей среды и экологии аппарата акима Медеуского района выявлен факт незаконной пересадки хвойных деревьев пород туя. Было установлено, что индивидуальный предприниматель самовольно пересадил 4 туи для установки рекламного щита компании, подрядчиком которой он и является.





"Для пересадки зеленых насаждений в обязательном порядке необходимо иметь разрешение, выдаваемое Управлением природных ресурсов и природопользования акимата города. Однако данный предприниматель решил самостоятельно пересадить эти хрупкие деревья. Из-за небрежной пересадки эти деревья рискуют умереть, поэтому с предпринимателя взято гарантийное письмо о том, что в случае, если деревья погибнут, он обязуются возместить ущерб в 10-ти кратном размере, то есть, высадить 40 таких деревьев", - сообщил начальник МПС УВД Медеуского района подполковник полиции Серик Байгожаев.





Помимо этого в отношении предпринимателя составлен административный протокол по статье 386 КРКобАП - «Нарушение правил содержания и защиты зеленых насаждений». Согласно этой статье предусмотрен штраф в размере 30 МРП на субъектов малого предпринимательства.





В полиции намерены и дальше проводить подобные объезды в рамках реализации принципа нулевой терпимости.