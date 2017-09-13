Представлен концепт BMW i Vision Dynamics Concept

Баварская марка BMW привезла во Франкфурт концептуальный прототип i Vision Dynamics Concept, который даёт представление о новом дизайне марки, а также о третьей модели линейки BMW i.

На автосалоне в немецком Франкфурте-на-Майне дебютировал концепт BMW i Vision Dynamics Concept, по мотивам которого баварская марка будет строить будущий автомобиль линейки BMW i

Поклонники баварского бренда, как и многие эксперты, гадали, какой окажется третья модель линейки BMW i, которая, по слухам, должна была получить название BMW i5. Автосалон во Франкфурте 2017 года дал быстрый и чёткий ответ на этот вопрос.





Итак, встречаем, новая концептуальная модель BMW i Vision Dynamics Concept. Которая, вопреки ожиданиям, никак не похожа на электрический кроссовер. Сам производитель позиционирует модель, как «4-дверное Gran Coupe с большим запасом хода и динамикой спорткара».

По существу, BMW i Vision Dynamics Concept – это седан с футуристическим дизайном экстерьера, призванный показать, какой в действительности будет третья «зелёная» модель баварского бренда.









Концептуальный электрический седан BMW i Vision Dynamics Concept, согласно заявленным данным, способен проезжать на одной «заправке» порядка 600 километров. Максимальная скорость электрокара – 200 километров в час. Спринт с 0 до 100 км/ч – четыре секунды.

Представители компании отмечают, что прототип BMW i Vision Dynamics Concept демонстрирует взгляд баварского бренда на электромобили будущего. Там же во Франкфурте было сказано, что к 2025 году в линейке производителя будет не менее 25 электрифицированных автомобилей.









Тем не менее, представленный концептуальный электрокар является прообразом новой серийной модели, которая расположится между i3 и i8 – динамичное прогрессивное и перспективное четырехдверное Gran Coupe. В прототипе сочетаются ценности баварского бренда – динамичность и элегантность.









К огромному сожалению, в настоящий момент нет никакой информации о том, какой именно силовой установкой оснащён электрический концепт BMW i Vision Dynamics Concept. Мало того, в компании вообще не сказали о том, что она электрическая!



