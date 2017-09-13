Представлен концепт BMW i Vision Dynamics Concept
13 сентября 2017, 12:11
Баварская марка BMW привезла во Франкфурт концептуальный прототип i Vision Dynamics Concept, который даёт представление о новом дизайне марки, а также о третьей модели линейки BMW i.
На автосалоне в немецком Франкфурте-на-Майне дебютировал концепт BMW i Vision Dynamics Concept, по мотивам которого баварская марка будет строить будущий автомобиль линейки BMW i
Поклонники баварского бренда, как и многие эксперты, гадали, какой окажется третья модель линейки BMW i, которая, по слухам, должна была получить название BMW i5. Автосалон во Франкфурте 2017 года дал быстрый и чёткий ответ на этот вопрос.
Итак, встречаем, новая концептуальная модель BMW i Vision Dynamics Concept. Которая, вопреки ожиданиям, никак не похожа на электрический кроссовер. Сам производитель позиционирует модель, как «4-дверное Gran Coupe с большим запасом хода и динамикой спорткара».
По существу, BMW i Vision Dynamics Concept – это седан с футуристическим дизайном экстерьера, призванный показать, какой в действительности будет третья «зелёная» модель баварского бренда.
Концептуальный электрический седан BMW i Vision Dynamics Concept, согласно заявленным данным, способен проезжать на одной «заправке» порядка 600 километров. Максимальная скорость электрокара – 200 километров в час. Спринт с 0 до 100 км/ч – четыре секунды.
Представители компании отмечают, что прототип BMW i Vision Dynamics Concept демонстрирует взгляд баварского бренда на электромобили будущего. Там же во Франкфурте было сказано, что к 2025 году в линейке производителя будет не менее 25 электрифицированных автомобилей.
Тем не менее, представленный концептуальный электрокар является прообразом новой серийной модели, которая расположится между i3 и i8 – динамичное прогрессивное и перспективное четырехдверное Gran Coupe. В прототипе сочетаются ценности баварского бренда – динамичность и элегантность.
К огромному сожалению, в настоящий момент нет никакой информации о том, какой именно силовой установкой оснащён электрический концепт BMW i Vision Dynamics Concept. Мало того, в компании вообще не сказали о том, что она электрическая!
Via livecars
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4877774-32d0f1d07ec514ceac4975280a4a9fad
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...