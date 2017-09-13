Канал незаконной миграции выявили в Алматы

96 иностранцев за грубые нарушения казахстанского законодательства выдворены из страны - таков итог отработки «Мигрант» в Алматы, передает передает Zakon.kz





Оперативно-профилактическое мероприятие «Мигрант» стартовало 11 сентября и финиширует сегодня. Его цель – стабилизация оперативной обстановки в городе, выявление лиц, нарушающих миграционное законодательство РК, а также пресечение каналов незаконной миграции.





По данным ДВД, за два дня ОПМ всего выявлено 520 иностранцев, пребывающих в нашей стране с грубым нарушением миграционного законодательства. Также в ходе отработки приняты меры административного воздействия к 51 казахстанцам и юридическим лицам, которые не приняли должных мер по своевременной регистрации иностранных гостей, либо по их выезду.





"И еще 22 наших соотечественника привлечены к административной ответственности за нарушение правил привлечения иностранной рабочей силы. Кроме того, в ходе локальных рейдов и проверок 168 иностранцев, не имеющих документов личности, водворены в приемник-распределитель ДВД, а 96 иностранных подданных по решению суда за допущенные правонарушения выдворены за пределы Республики Казахстан», - сообщил заместитель начальника Управления миграционной службы ДВД города Алматы майор полиции Жандос Турысбеков.





В полиции также добавили, что в настоящее время инициированы досудебные расследование по трем уголовным делам, одно из которых – организация канала незаконной миграции.



