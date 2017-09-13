Телеведущий Соловьев заявил, что ему наплевать на шутки Урганта

Ранее в программе "Вечерний Ургант" Иван Ургант намазал лицо белой массой и на вопрос, что это такое, гостья программы телеведущая Ирена Понарошку сказала, что это соловьиный помет.

Телеведущий "России 1" Владимир Соловьев заявил, что ему "наплевать", будет ли его коллега с Первого канала Иван Ургант отвечать на его реплику после заочного обмена колкостями , сообщает , сообщает РИА Новости





Ранее в программе "Вечерний Ургант" Иван Ургант намазал лицо белой массой и на вопрос, что это такое, гостья программы телеведущая Ирена Понарошку сказала, что это соловьиный помет. На это Ургант, шутя, ответил, что "это хорошее название для шоу на канале "Россия".





В микроблоге в Twitter Соловьев в свою очередь разместил фрагмент записи своей программы на телеканале "Россия 1", в которой ответил на шутку Урганта.





"А никто не знает, Иван Ургант не в "Миротворце"? Вот его отец точно. Хотя с другой стороны я знаю отличный способ, как сделать так, чтобы не попасть в "Миротворец". Достаточно у себя на канале гаденько пошутить про меня. Тогда тебя начинают цитировать обвиняемые в педофилии граждане, находящиеся теперь в бегах в Праге с криками: "Молодец, как ты уел Соловьева". И все украинские сайты с радостью печатают, ай молодец Ургант! Молодец, Ваня, ты не окажешься в одном списке с твоим папой и со многими достойными людьми. Продолжай шутить!", — сказал Соловьев.

Реплика Соловьева по поводу Урганта не была показана в московском эфире "России 1", а прозвучала лишь на региональном "дубле", когда передача шла в прямом эфире.











