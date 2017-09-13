Алферов: Новый налоговый кодекс позволит возобновить инвестактивность предприятий автопрома

На заседании Правительства РК под председательством главы кабмина Бакытжана Сагинтаева 12 сентября одобрен проект нового Налогового кодекса РК. Документ позволит реализовать структурные реформы в налоговой сфере, стимулировать приток инвестиций в ключевые отрасли и упростить процесс налогового администрирования, считают в КазАвтоПроме, передает Zakon.kz.





Как отмечается, наряду с неспецифическими мерами, направленными на совершенствование практик налогообложения, новый кодекс предусматривает ряд адресных льгот для предприятий в наиболее значимых отраслях. К их числу отнесено автопроизводство. Так, автопроизводители, работающие в рамках специального инвестиционного контракта, получат доступ к льготам по уплате налога на добавленную стоимость.





Предприятия-участники союза предприятий автомобильной отрасли Казахстана «КазАвтоПром» поддерживают инициативы Министерства национальной экономики по реформированию налоговой системы и выражают уверенность в их отраслевой эффективности: условия, предлагаемые инвесторам в автопроме, позволят возобновить инвестиционную активность предприятий отрасли и станут одним из стимулов к её дальнейшему развитию.

«Новый кодекс предлагает действенную систему мотивации добросовестных налогоплательщиков и множество инструментов, внедряемых в Казахстане впервые. Но вместе с тем документ позволит адаптировать уже зарекомендовавшие себя механизмы отраслевого развития к новым условиям. Среди них – налоговые льготы, действовавшие в рамках таможенного режима «Свободный склад»», - отметил председатель правления Союза предприятий автомобильной отрасли Казахстана «КазАвтоПром» Олег Алферов.





В середине двухтысячных они создали минимальные необходимые предпосылки для формирования первых мощностей казахстанского автопрома. Эти налоговые льготы позволили привлечь зарубежных технологических партнеров в производство автомобилей на территории страны, продолжил он, заметив, что полученная «налоговая фора», с одной стороны, вооружила первые отечественные автозаводы в конкурентной борьбе с импортом – в условиях либерального таможенного регулирования это принципиально важно. С другой стороны, налоговые преференции открыли возможности инвестирования в новую отрасль.





По словам председателя правления, за время действия льготы только первый в республике усть-каменогорский завод «АЗИЯ АВТО» инвестировал в собственные мощности более 54 млрд тенге и уплатил в казну государства свыше 70 млрд тенге в виде налогов. В сумме эти цифры почти втрое превосходят сумму предоставленных налоговых льгот.





«Иными словами, действовавший механизм подтвердил свою эффективность многолетней практикой. Он стал базовым элементом инвестпривлекательности отрасли. Однако с 2017 года льготы по уплате НДС были упразднены, что стало болезненной мерой – как для производителя, так и для потребителя», - подчеркнул он.





По словам Алферова, в рамках нового налогового кодекса казахстанские автопроизводители вновь получат доступ к налоговым преференциям в отношении НДС на базе специнвестконтрактов.





«Мы приветствуем это решение – оно позволит сохранить интерес инвесторов к развитию автопроизводства. Напомню, что по итогам первого полугодия инвестиции в автопроме по сравнению с предкризисным 2014-м годом сократились практически втрое. Во втором квартале 2017 года отрасль вернулась к фазе роста. И восстановление ключевого инструмента налоговой поддержки ускорит позитивную динамику. Но главное – этот шаг станет фактором долгосрочного развития отрасли», - заключил он.



