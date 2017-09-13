В Усть-Каменогорске скончался пострадавший во время пожара на АЗС водитель бензовоза
13 сентября 2017, 12:24
У водителя были ожоги 70% тела.
Cегодня ночью в реанимационном отделении скончался Евгений Девятов, у которого были ожоги 70 процентов тела, передает YK-news.kz.
Напомним, шестого сентября на проспекте Абая произошел пожар на автозаправке из-за вспышки паров горючего при переливе. В результате случившегося пострадал 28-летний водитель бензовоза.
Врачи сообщили, что пациент скончался сегодня ночью.
— Смерть Евгения Девятова зарегистрирована около трех часов ночи. У пациента были ожоги 70 процентов тела, из них 40 процентов составляли глубокие ожоги. Травма была очень сильной, а состояние тяжелым, — сообщили в реанимации городской больницы № 1.
Олег Крук.
Фото: соцсети.
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