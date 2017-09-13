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Западно-Казахстанская молодежь начала в социальных сетях флешмоб #QALAIQARAISYN

13 сентября 2017, 12:24

В флешмобе организаторы призывают пользователей сети «Instagram» и «Facebook» выразить свою позицию касательно нового проекта казахского алфавита.

Члены молодежной коалиции «Елім менің!» в поддержку перехода на латинский алфавит начали флешмоб #QALAIQARAISYN по обсуждению нового проекта казахского алфавита.

В флешмобе организаторы призывают пользователей сети «Instagram» и «Facebook» выразить свою позицию касательно нового проекта казахского алфавита, написав свое имя на латинской графике под хештегом #QOLDAIMҮN.

Под хештегом #QALAIQARAISYN уже опубликовано свыше 50 публикации пользователей социальных сетей. Можно заметить, что мнения людей касательно провописания некоторых букв разделились, и идут обсуждения. Так же участники флешмоба кроме своих фотографий выкладывают символы, рисунки в национальном стиле.

«Публикая свой пост, я пишу свое имя на латинице в стиле который мне нравится. Если некоторые поддерживают писать букву «Ә» вариантом «Ae», то мне удобно и понятно заменить «Ә» на «А» — подчеркнул Әділгерей Зулхаров, член молодежной коалиции «Елім менің!».

«Казахстанская молодежь являются активными пользователями социальных сетей, и такой флешмоб пришелся подуше для молодых ребят региона. Мы видим как ребята активно размещают свои фотографии с подписью своих имен на латинской графике, тем самым мы выражаем поддержку по переходу на латынскую графику» - отмечает участник флешмоба.

Данной инициативой активная молодежь Западно-Казахстанской области в неформальной и свободной форме принимает участие в обсуждении новой версии казахского алфавита.

Мнения пользователей сетей можно посмотреть пройдя по хештегу #QALAIQARAISYN в социальных сетях «Instagram» и «Facebook».

Напомним, молодежная коалиция «Елім менің!» создана для – объединения всех прогрессивных молодежных объединений Западно-Казахстанской области в поддержку программы «Рухани жаңғыру».


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