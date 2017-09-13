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МНЭ РК изучает текущую ситуацию на рынке нефтепродуктов

13 сентября 2017, 12:44

Практически во всех регионах возбуждаются административные дела по фактам ценового сговора между АЗС.

Антимонопольным органом изучается текущая ценовая ситуация на розничном рынке нефтепродуктов. В случае установления признаков нарушения (ценового сговора) со стороны субъектов рынка будут приняты соответствующие меры реагирования, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей МНЭ РК.

В сообщении отмечается,что на сегодняшний день КРЕЗК и ПП МНЭ РК завершены расследования в отношении 47 субъектов розничного рынка нефтепродуктов (АЗС) по фактам согласованных действий в части установления и поддержания цен в 2016 и в начале 2017 годов.

"По указанным фактам практически во всех регионах возбуждаются административные дела, в соответствии с которыми предусмотрен штраф для малых и средних субъектов рынка в размере 3%, крупных субъектов рынка - 5% от дохода, полученного в результате осуществления монополистической деятельности, с конфискацией монопольного дохода. Общая сумма административного штрафа предположительно составит более 600 миллионов тенге, монопольного дохода - более 300 миллионов тенге", - отмечают в ведомстве.

Решения по указанным административным правонарушениям будут приняты судебными органами.

Фото: veddro.com

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