МНЭ РК изучает текущую ситуацию на рынке нефтепродуктов

Практически во всех регионах возбуждаются административные дела по фактам ценового сговора между АЗС.

Антимонопольным органом изучается текущая ценовая ситуация на розничном рынке нефтепродуктов. В случае установления признаков нарушения (ценового сговора) со стороны субъектов рынка будут приняты соответствующие меры реагирования , передает , передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей МНЭ РК.





В сообщении отмечается,что на сегодняшний день КРЕЗК и ПП МНЭ РК завершены расследования в отношении 47 субъектов розничного рынка нефтепродуктов (АЗС) по фактам согласованных действий в части установления и поддержания цен в 2016 и в начале 2017 годов.





"По указанным фактам практически во всех регионах возбуждаются административные дела, в соответствии с которыми предусмотрен штраф для малых и средних субъектов рынка в размере 3%, крупных субъектов рынка - 5% от дохода, полученного в результате осуществления монополистической деятельности, с конфискацией монопольного дохода. Общая сумма административного штрафа предположительно составит более 600 миллионов тенге, монопольного дохода - более 300 миллионов тенге", - отмечают в ведомстве.





Решения по указанным административным правонарушениям будут приняты судебными органами.



