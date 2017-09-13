Мухтар Кул-Мухаммед: мы никогда не откажемся от русского языка

Переход на латиницу на основе английского алфавита решает триединую задачу, сообщил Мухтар Кул-Мухаммед на заседании ОКДС, передает сообщил Мухтар Кул-Мухаммед на заседании ОКДС, передает Zakon.kz со ссылкой Комитет Информации МИК РК.





- Глава государства в самые судьбоносные моменты нашей истории всегда принимает очень мудрое и стратегически верное решение. Елбасы предложил переход на латиницу тогда, когда Казахстан уже состоялся как одно из самых уважаемых государств в мире, когда в стране царят стабильность, согласие и единство народа. Поэтому переход на латиницу должен быть основой духовной модернизации.





Переход на латиницу на основе английского алфавита решает триединую задачу. Во-первых , это создает благоприятные условия для массового овладения английским языком, интегрируя нас в глобальный англоязычный мир. Во-вторых , открывает новые возможности для доступа к самым современным достижениям науки и техники. В-третьих , объединяет всех казахов, проживающих в более чем сорока странах мира. Переходя на латиницу, мы модернизируем современный казахский язык, совершенствуя его грамматику.





Богатое наследие казахской литературы будет переведено в электронный формат и конвертировано на латиницу.





От перехода на новый алфавит национальная культура и литература только расширят свои горизонты. Поэтому представители казахской интеллигенции должны быть в авангарде этого процесса.





Что касается будущего в Казахстане «великого и могучего» то мы никогда не откажемся от русского языка и нашего уникального богатства - билингвизма. Мы будем это только наращивать и преумножать.



