Мухтар Кул-Мухаммед: мы никогда не откажемся от русского языка
13 сентября 2017, 13:01
Переход на латиницу должен быть основой духовной модернизации.
Переход на латиницу на основе английского алфавита решает триединую задачу, сообщил Мухтар Кул-Мухаммед на заседании ОКДС, передает Zakon.kz со ссылкой Комитет Информации МИК РК.
- Глава государства в самые судьбоносные моменты нашей истории всегда принимает очень мудрое и стратегически верное решение. Елбасы предложил переход на латиницу тогда, когда Казахстан уже состоялся как одно из самых уважаемых государств в мире, когда в стране царят стабильность, согласие и единство народа. Поэтому переход на латиницу должен быть основой духовной модернизации.
Переход на латиницу на основе английского алфавита решает триединую задачу. Во-первых, это создает благоприятные условия для массового овладения английским языком, интегрируя нас в глобальный англоязычный мир. Во-вторых, открывает новые возможности для доступа к самым современным достижениям науки и техники. В-третьих, объединяет всех казахов, проживающих в более чем сорока странах мира. Переходя на латиницу, мы модернизируем современный казахский язык, совершенствуя его грамматику.
Богатое наследие казахской литературы будет переведено в электронный формат и конвертировано на латиницу.
От перехода на новый алфавит национальная культура и литература только расширят свои горизонты. Поэтому представители казахской интеллигенции должны быть в авангарде этого процесса.
Что касается будущего в Казахстане «великого и могучего» то мы никогда не откажемся от русского языка и нашего уникального богатства - билингвизма. Мы будем это только наращивать и преумножать.
Фото с сайта caravan.kz
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