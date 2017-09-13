Ургант-старший встал на сторону сына в конфликте с Соловьевым
13 сентября 2017, 13:03
«Иван — мой сын, поэтому я при всех случаях принимаю его сторону, даже не вникая в суть вопроса. Если Иван неправ в чем-то, мы потом сами разберемся. Я хочу, чтобы было понимание — это очень тонкие взаимоотношения», — заявил он.
Андрей Ургант принял сторону своего сына Ивана в его конфликте с телеведущим Владимиром Соловьевым, сообщает Lenta.ru.
«Иван — мой сын, поэтому я при всех случаях принимаю его сторону, даже не вникая в суть вопроса. Если Иван неправ в чем-то, мы потом сами разберемся. Я хочу, чтобы было понимание — это очень тонкие взаимоотношения», — заявил он, добавив, что не в курсе сложившейся ситуации и не совсем понимает, о чем идет речь.
9 сентября Иван Ургант в своем вечернем шоу на Первом канале намазал на лицо маску из соловьиного помета, после чего пошутил, что нашел «хорошее название для шоу на канале "Россия"».
Через три дня, 12 сентября, Владимир Соловьев в своем ток-шоу на «России» неожиданно вспомнил об этих словах, когда речь зашла о внесении бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили в базу сайта «Миротворец». «А никто не знает, Иван Ургант не в "Миротворце"?, — вдруг спросил он и, не дождавшись ответа, продолжил. — Вот его отец точно. Но, с другой стороны, я знаю отличный способ сделать так, чтоб не попасть в "Миротворец". Достаточно у себя на канале гаденько пошутить про меня».
Фото: 24СМИ
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