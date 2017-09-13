Ургант-старший встал на сторону сына в конфликте с Соловьевым

Андрей Ургант принял сторону своего сына Ивана в его конфликте с телеведущим Владимиром Соловьевым

«Иван — мой сын, поэтому я при всех случаях принимаю его сторону, даже не вникая в суть вопроса. Если Иван неправ в чем-то, мы потом сами разберемся. Я хочу, чтобы было понимание — это очень тонкие взаимоотношения», — заявил он, добавив, что не в курсе сложившейся ситуации и не совсем понимает, о чем идет речь.





9 сентября Иван Ургант в своем вечернем шоу на Первом канале намазал на лицо маску из соловьиного помета, после чего пошутил , что нашел «хорошее название для шоу на канале "Россия"».





Через три дня, 12 сентября, Владимир Соловьев в своем ток-шоу на «России» неожиданно вспомнил об этих словах, когда речь зашла о внесении бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили в базу сайта «Миротворец». «А никто не знает, Иван Ургант не в "Миротворце"?, — вдруг спросил он и, не дождавшись ответа, продолжил. — Вот его отец точно. Но, с другой стороны, я знаю отличный способ сделать так, чтоб не попасть в "Миротворец". Достаточно у себя на канале гаденько пошутить про меня».