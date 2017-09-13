Во Франкфурте показали новый Porsche Cayenne Turbo

Немецкий премиальный бренд Porsche представил на автосалоне во Франкфурте новый топовый внедорожник Cayenne Turbo 2018 модельного года.

На Международном автосалоне в немецком Франкфурте дебютировала Turbo-версия внедорожника Porsche Cayenne нового поколения.





На открывшемся Международном автосалоне в немецком Франкфурте состоялась официальная премьера производительного спортивного внедорожника Porsche Cayenne Turbo нового поколения. Автомобиль получил активное заднее антикрыло с тремя режимами работы, что является уникальным решением для этого сегмента.





Сразу стоит сказать, что аэродинамический элемент модели может быть полностью убран, выдвинут в положение, в котором он позволяет создать дополнительную прижимную силу в районе задней оси, либо переведен в положение аэродинамического тормоза.

Представители немецкого бренда отмечают, что в последнем случае аэродинамическое крыло позволяет сократить тормозной путь на два метра со скорости 250 километров в час. В целом же, говоря о топовой версии внедорожника Porsche Cayenne нового поколения, представители бренда заявляют, что это модель сочетает в себе «точность спорткара, комфорт седана и универсальность внедорожника».









Спортивный кросс Porsche Cayenne Turbo нового, третьего по счёту поколения, питается от 8-цилиндрового V-образного бензинового мотора объёмом 4,0 литра. Мощность – 550 лошадиных сил (+30 л.с.). Крутящий момент – 770 Нм (+20 Нм). Трансмиссия – 8-диапазонный «автомат» Tiptronic S. Привод – полный (Porsche Traction Management).

В компании рассказали, что инженеры марки провели серьёзную работу над улучшением динамических характеристик внедорожника Porsche Cayenne Turbo новой генерации. Помимо упомянутого активного аэродинамического крыла, автомобиль также получил разноразмерные шины, новую мощную тормозную систему и управляемую трехкамерную пневмоподвеску.

Помимо всего прочего, новый кросс Porsche Cayenne Turbo получил систему управления задними колесами и систему подавления кренов. Это, как отмечают в компании, позволило добиться уровня езды, сравнимого со спорткарами. Причём стоит отметить, что эти слова находят подтверждение в динамических характеристиках авто.









В частности, новый спортивный внедорожник Porsche Cayenne Turbo 2018 модельного года способен «выстреливать» с нуля до первой сотни за 4,1 секунды. Если же воспользоваться опциональным пакетом Sport Chrono, то этот показатель составит …. 3,9 секунды, а максимальная скорость – 286 километров в час.

Новый Porsche Cayenne в модификации Turbo отличается от обычной модели более агрессивным аэродинамическим обвесом, а также светодиодной двухрядной головной оптикой с системой динамического освещения PDLS (Porsche Dynamic Light System). Плюс к этому, машина получает 21-дюймовые колеса Turbo и четыре особых патрубка выхлопной системы.

В салоне внедорожника Porsche Cayenne Turbo нового поколения можно обнаружить систему Porsche Advanced Cockpit с большим сенсорным монитором, благодаря которой водитель может осуществлять контроль практически за всеми функциями автомобиля. Также здесь имеется продвинутая акустика BOSE Surround Sound (710 Ватт).









В салоне 550-сильного кросса Porsche Cayenne Turbo 2018 модельного года установлены спортивные сиденья с обширными регулировками и интегрированными подголовниками. Уже в «базе» такой автомобиль получает подогрев рулевого колеса и всех сидений.

Представители немецкой премиальной марки рассказали, что российские клиенты смогут заказать новый Porsche Cayenne Turbo в начале следующего года. Цены новинки будут оглашены ближе к запуску.



