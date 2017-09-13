В частности, в Правила внесены следующие изменения:

Пункт 21 изложен в следующей редакции:

«21. В соответствии с Соглашениями между Республикой Беларусь, Республикой Казахстан, Кыргызской Республикой и Российской Федерацией об упрощенном порядке приобретения гражданства от 26 февраля 1999 года (ратифицирован Законом Республики Казахстан от 30 декабря 1999 года) (далее - Соглашение) под упрощенный порядок приема в гражданство Республики Казахстан подпадают граждане Российской Федерации, Республики Беларусь, Кыргызской Республики.

Для приобретения гражданства Республики Казахстан в упрощенном порядке и прекращения гражданства другой Стороны обращаются с ходатайством (заявлением) на имя начальника ДВД областей и одновременно к должностному лицу государства прибытия, принимающего решения по вопросам гражданства, с нотариально удостоверенным письменным отказом от иностранного гражданства.

К ходатайству (заявлению) приобщаются следующие документы:

1) анкета-заявление по форме согласно приложению 4 к настоящим Правилам;

2) автобиография (произвольном форме);

3) нотариально удостоверенное заявление об отказе от прежнего гражданства;

4) четыре фотографии размером 3,5 х 4,5 см;

5) обязательство о соблюдении условий, предусмотренных статьей 1 Закона, по форме согласно приложению 6 к настоящим Правилам;

6) копия документа удостоверяющего личность и подтверждающего принадлежность к гражданству одной из стран-участниц Соглашения;

7) справка подтверждающая факт обращения о выходе или прекращении гражданства другого государства, выданная компетентным органом соответствующего государства;

8) нотариально заверенная копия свидетельства о рождении и браке;

9) документ об уплате государственной пошлины или освобождении от ее уплаты.»;

Пункт 39 изложен в следующей редакции:

«39. Гражданство Республики Казахстан утрачивается:

1) вследствие поступления лица на воинскую службу, в службу безопасности, полицию, органов юстиции или иные органы государственной власти и управления другого государства, за исключением случаев, предусмотренных межгосударственными договорами Республики Казахстан;

2) если гражданство Республики Казахстан приобретено в результате представления заведомо ложных сведений или фальшивых документов;

3) по основаниям, предусмотренным межгосударственными договорами Республики Казахстан;

4) если лицо приобрело гражданство другого государства;

5) если брак с гражданином Республики Казахстан, послуживший основанием для приобретения лицом гражданства Республики Казахстан, признан судом недействительным;

6) по добровольному волеизъявлению ребенка, являющегося гражданином Республики Казахстан, переданного на усыновление иностранцам, при достижении им совершеннолетия;

7) вследствие участия лица в иностранных вооруженных конфликтах, экстремистской и (или) террористической деятельности на территории иностранного государства.»;

пункт 41 изложить в следующей редакции:

«41. Регистрация утраты гражданства Республики Казахстан осуществляется только после направления лицу, зарегистрированному на территории Республики Казахстан уведомления о причинах и основаниях принятия решения об утрате им гражданства Республики Казахстан.

Органы внутренних дел Республики Казахстан регистрируют утрату гражданства Республики Казахстан в журнале учета лиц, утративших гражданство Республики Казахстан по форме согласно приложению 11 к настоящим Правилам.

О лицах, утративших гражданство Республики Казахстан органы внутренних дел в течение десяти рабочих дней вносят сведения в Базу данных документированного населения Республики Казахстан и информируют Пограничную службу Комитета национальной безопасности Республики Казахстан.

При поступлении информации из уполномоченного государственного органа Республики Казахстан о том, что лицо, постоянно зарегистрированное на территории Республики Казахстан, принимало участие в иностранных вооруженных конфликтах, экстремистской и (или) террористической деятельности на территории иностранного государства, органы внутренних дел в отношении данного лица, регистрируют утрату гражданства Республики Казахстан.»;

Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.