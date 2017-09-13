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Чемпионке мира по боксу Фирузе Шариповой подарили квартиру

13 сентября 2017, 13:30

Сегодня в Жамбылской области действуют 2026 объектов спорта, в которых занимаются более 20 тысяч спортсменов.

Сегодня аким Жамбылской области Карим Кокрекбаев встретился с первой профессиональной боксершей Казахстана, ставшей недавно чемпионкой мира в легком весе по версиям WIBA и WBU Фирузой Шариповой, передает пресс-служба акима Жамбылской области.

В ходе встречи глава региона поздравил ее с очередной победой в профессиональной карьере.



- Я от всего сердца желаю Вам крепкого здоровья и новых побед на профессиональном ринге. Пусть удача сопутствует Вам всегда. Мы очень гордимся Вами и искренне радуемся Вашим достижениям. Успехов! – сказал Карим Кокрекбаев и вручил спортсменке ключи от двухкомнатной квартиры в городе Таразе.

Фируза Шарипова в свою очередь поблагодарила главу региона за теплый прием и заверила, что продолжит работать над собой и радовать своих болельщиков новыми победами.



Кроме того, аким области отметил заслуги жамбылских спортсменов, чемпионов и тренеров, которые проводят огромную работу в воспитании патриотического духа среди подрастающего поколения.



Необходимо отметить, что сегодня в Жамбылской области действуют 2026 объектов спорта, в которых занимаются более 20 тысяч спортсменов. Только в текущем году на развитие спорта было выделено 8,8 млрд.тенге. Начато строительство 5 новых объектов на сумму 2,1 млрд. тенге, которые будут сданы в эксплуатацию в 2018 году.



Фото: Пресс-служба акима Жамбылской области


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