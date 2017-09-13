В частности, в Правила внесены следующие изменения:

Пункт 3 изложен в следующей редакции:

«3. Прием, рассмотрение и выдача разрешений на временное и постоянное проживание в Республике Казахстан производится Управлениями миграционной службы Департаментов внутренних дел городов Астаны, Алматы и областей (далее - ДВД), районными, городскими, отделами внутренних дел (далее - ГОРОВД) и представительством МВД.»;

Пункты 9, 10 и 11 изложен в следующей редакции:

«9. Иностранцы и лица без гражданства, временно пребывающие в Республике Казахстан с визой на постоянное проживание либо прибывшие из государств, заключивших с Республикой Казахстан соглашения о безвизовом порядке въезда и пребывания, а также этнические казахи независимо от категории, выданной им визы, обращаются в органы внутренних дел для получения разрешения на постоянное проживание в Республике Казахстан (далее - разрешение).

За получением разрешения на постоянное жительство в Республике Казахстан не могут обращаться иностранцы и лица без гражданства перечисленные в статье 7 Закона»;

10. Для получения разрешения, иностранцы и лица без гражданства предоставляет в органы внутренних дел по месту пребывания, следующие документы:

1) заявление-анкету о выдаче разрешения на постоянное проживание в Республике Казахстан, по форме согласно приложению 2 к настоящем Правилам;

2) копия и подлинник (для сверки) национального паспорта, документ лица без гражданства заявителя, срок действия, которых на день обращение свыше 180 календарных дней;

при совместном обращении копии и подлинник (для сверки) свидетельства о рождении ребенка или другой документ, удостоверяющий личность ребенка, не достигшего 16 - летнего возраста;

3) письменное согласие государства подтверждающее разрешение на постоянное проживание за рубежом или листок убытия либо другой документ (за исключением иностранцев и лиц без гражданства, которые признаны беженцами или которым предоставлено убежище в Республике Казахстан и этнических казахов из Китайской Народной Республики если иное не предусмотрено международными договорами);

4) автобиографию на государственном либо русском языке, с подписью ходатайствующего;

5) документ о подтверждении своей платежеспособности согласно постановления Правительства Республики Казахстан от 26 ноября 2003 года № 1185 «Об утверждении Правил подтверждения иностранцами и лицами без гражданства, претендующими на получение разрешений на постоянное проживание в Республике Казахстан, своей платежеспособности в период пребывания в Республике Казахстан», за исключением этнических казахов, бывших соотечественников, родившихся или ранее состоявших в гражданстве Казахской Советской Социалистической Республики или Республики Казахстан, а также лиц, имеющих право на приобретение гражданства Республики Казахстан в упрощенном порядке на основании международных договоров Республики Казахстан, и членов их семей;

6) документ о судимости (отсутствии судимости) в государстве гражданской принадлежности и или постоянного проживания, выданный компетентным органом соответствующего государства (за исключением этнических казахов граждан Китайской Народной Республики, если иное не предусмотрено международными договорами);

7) нотариально удостоверенное согласие ребенка в возрасте от 14 до 18 лет на постоянное проживание в Республике Казахстан;

8) нотариально заверенный договор либо нотариально заверенное согласие с физическим или юридическим лицом о предоставлении заявителю жилища на проживание и постановку на постоянный регистрационный учет;

9) справку о медицинском освидетельствовании иностранца об отсутствии заболеваний, наличие которых запрещает въезд иностранцам и лицам без гражданства в Республику Казахстан в соответствии с приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 30 сентября 2011 года № 664 «Об утверждении перечня заболеваний, наличие которых запрещает въезд иностранцам и лицам без гражданства в Республику Казахстан» (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 7274);

10) 1 фотографию размером 35х45 мм;

11) справка об отсутствии или прекращении гражданства другого государства, выданный компетентным органом соответствующего государства (при обращении лица без гражданства не имеющего удостоверения лица без гражданства);

11. Срок действия документов, указанных в подпунктах 5), 6) и 9) пункта 10 настоящих Правил не более 180 календарных дней.»

Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.