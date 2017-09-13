Битва футболок, или как команда Головкина потроллила "Канело" перед боем в Лас-Вегасе

В ближайшие выходные состоится долгожданный поединок между чемпионом мира по версиям WBA (Super), WBC, IBF и IBO в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным и мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом, сообщает корреспондент сообщает корреспондент Vesti.kz





Поединок станет главным событием вечера бокса, который пройдет 16 сентября на 20-тысячной арене T-Mobile в американском Лас-Вегасе. По времени Астаны он состоится уже утром 17 сентября, то есть в воскресенье. О том, во сколько и где посмотреть прямую трансляцию это вечера бокса, можно узнать здесь.





Накануне боксеры прибыли в Лас-Вегас и приняли участие в первом совместном мероприятии в неделю боя. Видео и фото с этого мероприятия можно посмотреть здесь. Причем команда "Канело" появилась на мероприятие в жилетках с надписью "Never Feared Anyone", что переводится, как "Никогда не боялся никого".









Также специальные футболки к этому поединку подготовила и команда Головкина. На них написано "Cinnamon's Toast", что переводится, как "Тост с корицей", но, скорее всего, смысл этого выражения "Рыжему хана".





Стоит отметить, что "Канело" - это сокращение от слова canelito. В переводе с мексиканского диалекта испанского языка оно означает "маленькая корица". Альварес получил это прозвище подростком, когда он перешел в профессионалы в 15 лет, из-за рыжего цвета волос и веснушек. Мексиканец выглядел так, будто его посыпали корицей. Предполагается, что прозвище Альваресу дал его тренер Хосе Рейносо. С возрастом уменьшительное окончание ito убрали. Кроме того, команда "Канело" поняла, что это поможет им легче "забрендировать" его имя на американском рынке.









Напомним, что в предстоящем бою 35-летний Головкин будет защищать все четыре титула чемпиона мира в среднем весе - WBC, WBA (Super), IBF и IBO. Из-за конфликта с организацией 27-летний Альварес не претендует на пояс WBC, но сам выставит на кон титул журнала The Ring. Также боксеры разыграют статус линейного чемпиона мира и специальный пояс WBC.





Фото из группы "Геннадий GGG Головкин" ВКонтакте



