Назарбаев: Казахстанцев надо научить пользоваться смартфонами как следует

Глава государства считает, что всем казахстанцам - от школьников до пенсионеров - снова надо сесть за книги и изучать новые технологии, передаёт корреспондент передаёт корреспондент МИА «Казинформ»





«Очень важно повышать навыки людей. Мы сейчас говорим здесь о высоких моментах, а все население, я далеко не буду ходить, России и Казахстана, например, знает об этом? Нет. Даже пользоваться тем, что мы хотим (внедрить) надо научить. Надо научить пользоваться смартфонами как следует. Поэтому здесь у нас огромное поле работы, и надо больше говорить, больше объяснять, больше учить», - сказал Президент Казахстана в ходе республиканского совещания по вопросам цифровизации в Астане.





«Всем надо схватиться за головы и начинать разбираться. Принцип образования на всю жизнь становится потребностью, нормой. Окончил университет, диплом положил в карман и ходи - было такое время. Сейчас не такое время. Люди по природе адаптируемые. Я считаю, что казахстанцы особенно адаптируемые. Все отмечают высокие возможности, математические и по физике, казахстанцев. Они побеждают на многих международных олимпиадах. Надо создавать условия, чтобы компании инвестировали в образование и подготовку своих сотрудников», - добавил Н.Назарбаев.





В рамках совещания проходит выставка, где представлены более 30 IT-проектов госорганов, отечественных компаний и организации. Ее перед совещанием посетил Президент.





«Хорошая выставка сделана, и все мне докладывали. Я порадовался, во-первых, тому, что докладчик знает, о чем говорит. Уже плюс большой. Самое главное, когда человек говорит о новинке, сам может объяснить, что это такое и с чем его едят», - отметил Нурсултан Назарбаев.





На совещание прибыл практически весь состав Кабинета министров Казахстана. На встречу также приглашены международные эксперты в области ИКТ и компании из 10 стран.





Анеля Касымова