Россию четвертый день сотрясают звонки анонимных "террористов"

Из-за телефонных террористов было эвакуировано 45 тысяч человек по всей стране.

Анонимные телефонные звонки с угрозами затронули порядка 45 тысяч человек, сообщил сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.





"Звонки с угрозой "минирования" зарегистрированы в 22 российских населенных пунктах", — добавил собеседник агентства.





По его словам, из 205 объектов были эвакуированы в общей сложности более 45 тысяч человек. Силовики ведут активный поиск звонивших.





В последние дни в крупных российских городах — Ставрополе, Южно-Сахалинске, Магадане, Владивостоке, Перми, Калининграде, Красноярске — зафиксирована целая серия анонимных звонков о взрывных устройствах в административных зданиях и торговых центрах, школах, вузах и кинотеатрах.





Так, последний известный инцидент произошел в Хабаровске. Неизвестные сообщили о минировании около 10 зданий. Правоохранительные органы проверили указанные адреса, взрывные устройства не обнаружены.





"Звонки поступили в среду с 14.00 до 15.00 по местному времени (с 10.00 до 11.00 аст) на телефон единой диспетчерской службы города Хабаровска, указывалось около 10 объектов: здание правительства края, администрации Хабаровска, автовокзала, нескольких торговых центров, нескольких школ и спортивного комплекса. Оперативно выехали экстренные службы, проведена эвакуация, все помещения проверены, взрывные устройства не обнаружены", — рассказала пресс-секретарь УФСБ по краю Ольга Алькина.



Немного ранее поступили анонимные сообщения о минировании порядка 20 зданий в Саратове. К списку городов также присоединились Кемерово и Петропавловск-Камчатский.

Сообщения о "минировании" различных объектов — школ, вузов, вокзалов, административных зданий и торговых центров по всей России продолжаются четвертый день. Источник в силовых структурах РФ сообщил агентству, что, по предварительным данным, телефонные звонки поступают с территории Украины.

