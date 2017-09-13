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Тело со связанными конечностями и пакетом на голове обнаружено в Иртыше

13 сентября 2017, 14:15

Предположительно, тело принадлежит пропавшей около года назад матери двоих детей.

Волонтеры обнаружили тело женщины на берегу Иртыша в Павлодарской области, сообщила пресс-служба областного департамента внутренних дел.

По информации полиции, тело найдено 12 сентября на берегу Иртыша, близ села Пятирыжска. Назначена судебная молекулярно-генетическая экспертиза. По факту обнаружения тела начато досудебное расследование по статье 99 УК РК (Убийство).

Павлодарские волонтеры сообщили в соцсети, что предположительно найдено тело 28-летней Дарьи Николаевой, матери двоих детей, пропавшей в октябре прошлого года в селе Береговое Качирского района.

Тело, по информации волонтеров, всплыло "со связанными руками, ногами и пакетом на голове". Опознание тела родственниками еще не прошло.

По словам родных, 28-летняя мать двоих детей во время исчезновения находилась в декретном отпуске. Из своего села Береговое в октябре прошлого года она поехала в село Теренколь к мужу и пропала. Мать Дарьи тогда обратилась с заявлением в полицию. Поисками пропавшей занимались стражи правопорядка и павлодарские волонтеры.

Источник: Sputnik Казахстан
Фото © Sputnik / Болат Шайхинов

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