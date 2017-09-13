Мировые цены на нефть снижаются
13 сентября 2017, 14:20
Цены различных марок на нефть снизились до 48,22-54,14 долларов за баррель.
В ходе электронных торгов на Лондонской и Нью-Йоркской биржах мировые цены на нефть падают, об этом свидетельствуют данные торгов, пишет Газета.ру.
Октябрьские фьючерсы на легкую нефть марки WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) упали на 0,02%, до $48,22 за баррель.
На Лондонской бирже ICE Futures фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в ноябре снизились на 0,24%, до $54,14 за баррель.
Фото: mignews.ru.
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