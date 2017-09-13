Мировые цены на нефть снижаются

Цены различных марок на нефть снизились до 48,22-54,14 долларов за баррель.

В ходе электронных торгов на Лондонской и Нью-Йоркской биржах мировые цены на нефть падают, об этом свидетельствуют данные торгов, пишет пишет Газета.ру





Октябрьские фьючерсы на легкую нефть марки WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) упали на 0,02%, до $48,22 за баррель.





На Лондонской бирже ICE Futures фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в ноябре снизились на 0,24%, до $54,14 за баррель.



