Осенний призыв в Казахстане: Поневоле ты идешь, аль с охотой…

Одна моя знакомая, бывшая землячка, в середине девяностых переехавшая с родственниками в Германию, пишет мне в Одноклассниках: «Тонечка (это мое русское имя), у меня к тебе один вопрос, это очень важно для нашей семьи. У меня в Талгаре живёт сестра Наташа, её сына вызывают в военкомат. Скажи, пожалуйста, армия в Казахстане обязательная или на контрактной основе? Могут ли забрать моего племянника?».





Дальше привожу нашу переписку, ее имя, естественно, изменено по этическим соображениям.





Торгын : Элина, армия в Казахстане есть и по призыву, то есть обязательная, и по контракту. А какие проблемы?





Элина : Вот племянника хотят забрать, а сестра плачет, боится. Да и он сам не хочет. В институт только на следующий год пойдет. Хотел год после колледжа поработать, уже и устроился, а тут на тебе. И мы не знаем, чем помочь, вот такие дела.





Торгын : Ничего страшного, пусть идет служить, может, потом захочет остаться в армии по контракту, сейчас у нас многие, наоборот, хотят попасть в армию, хотят служить.





Элина: Я тоже ничего плохого про казахстанскую армию не слышала. А скажи, у него не будет проблем, что он русский? Он ведь родился и вырос там, все друзья у него казахи. Я очень далека от реальности, ведь в наше время мы все были как одна семья, мы не думали, кто там немец, кто казах. Моя сестра никогда не жалуется, у неё все соседи казахи, они чай вместе пьют, а вот как в армии?





Торгын : Элиночка, не переживай, у нас большая многонациональная дружная страна, мы живем дружно, и в армии тоже, там нет национализма, командиры-офицеры следят за порядком, мы как дружили с нашими немцами, русскими, так и дружим. И в армию сейчас отбор идет хороший, ребят от и до проверяют, и физически, и морально, так что если его берут, значит, он крепкий во всех отношениях. Такие ребята нужны нашей армии.





А если захочет остаться в армии, то там сейчас все условия созданы. Я недавно была на международных армейских играх, которые проводились у нас в Казахстане с участием почти 20 государств мира, и видела там наших русских солдат, они защищали честь нашей страны и мы заняли первое место по всем видам конкурса. А какая сейчас мощная техника! В общем, все есть. И еще. Отслужившим в армии ребятам легче трудоустроиться, поступить. Ну и от него самого тоже многое зависит, если он нормальный адекватный компанейский парень, то и к нему будут относиться хорошо, это же везде так, не только в армии.





Элина : Тонечка, дорогая, спасибо тебе, я сейчас позвоню сестре и прочту твоё письмо, ты меня здорово подбодрила.





начальник Департамента организационно-мобилизационной работы Генштаба Вооруженных сил РК Муслим Даиров , если молодой человек будет злостно, беспричинно, то есть незаконно уклоняться от службы в армии, то его могут оштрафовать на сумму более двух миллионов тенге, или наказать исправительными работами, или ограничением/лишением свободы от года до трех лет. В общей сложности штраф может достичь почти 7 миллионов тенге. Затем я переслала Элине информацию о том, что казахстанцев будут штрафовать за уклонение от армии , чтобы ее племянник был в курсе. Как сказал, если молодой человек будет злостно, беспричинно, то есть незаконно уклоняться от службы в армии, то его могут оштрафовать на сумму более двух миллионов тенге, или наказать исправительными работами, или ограничением/лишением свободы от года до трех лет. В общей сложности штраф может достичь почти 7 миллионов тенге.





Думаю, эта информация будет полезна не только племяннику Элины, но и всем молодым казахстанцам, достигшим призывного возраста и раздумывающим, идти в армию или нет.





Сейчас идет осенний призыв, он начался 2 сентября, ребят набирают 1990-1999 годов рождения. Всего в ходе этой кампании должны быть призваны 16 тысяч молодых людей.





Торгын Нурсеитова



