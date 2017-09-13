Финансовая отрасль – лидер во внедрении инновационных цифровых технологий

Как сообщил глава Нацбанка, сегодня его ведомство совместно с Правительством и банковским сообществом проводит работу по развитию мобильных финансовых сервисов.

Сегодня в Астане проходит Республиканское совещание по вопросам цифровизации с участием руководства страны, а также глав государственных органов и представителей ассоциации IT-компаний и других сфер бизнеса из Казахстана и более 10 стран мира.





Организаторами совещания являются Министерство информации и коммуникаций РК совместно с АО «Национальный инфокоммуникационный холдинг «Зерде».





Как показывает практика, лидером во внедрении инновационных технологий и цифровых сервисов для клиентов сегодня является финансовая отрасль. За последние 20 лет в этой сфере произошли кардинальные изменения.





Так, по словам Председателя Национального Банка РК Данияра Акишева, система Интернет-банкинга сегодня внедрена во всех банках. И ее пользователями являются уже более 7 миллионов жителей страны. За услугами мобильного банкинга, предоставляемых 18 банками Казахстана, обращаются около 1 млн граждан республики. И это число постоянно растет.





По данным Нацбанка, через дистанционные каналы в стране проводятся более 70% всех платежей юридических лиц и 50% всех платежей физических лиц. Все больше казахстанцев расплачиваются за услуги и товары платежными карточками, и сегодня каждая вторая операция является безналичной. Популярность приобретают также электронные деньги.





- Взаимоотношения банков с клиентами вышли на новый уровень, - отмечает Данияр Акишев. - Банки постепенно переходят к обслуживанию клиентов в онлайн режиме в формате 24/7/365. Теперь, чтобы открыть банковские счета, платежные карточки, депозиты, получать кредиты не обязательно приходить в филиал/офис банка. Услуги предоставляются онлайн. Для этих целей в ряде банков применяются биометрические технологии - распознавание голоса, сканирование лица на основании фотографии или видеоизображения. Клиенты также могут проводить платежи и получать иные финансовые услуги с помощью социальных сетей.





- Действительно, все больше банков стали предлагать свои услуги через онлайн сервисы, новые технологии коснулись всего финансового рынка. К примеру, на брокерском рынке компании становятся все более клиентоориентированными, предоставляя такие услуги, когда клиент, к примеру, может дистанционно войти в свой кабинет, найти в нем полезные инструменты и инвестиционные идеи, а также самостоятельно приобрести ценные бумаги, - говорит Дамир Сейсебаев, директор департамента аналитики инвестиционной компании Private Asset Management.





Как сообщил глава Нацбанка, сегодня его ведомство совместно с Правительством и банковским сообществом проводит работу по развитию мобильных финансовых сервисов. К примеру, рассматривается вопрос создания платформы мобильных платежей нового поколения, позволяющей проводить платежи с использованием мобильного устройства в реальном времени, в том числе по номеру мобильного телефона между гражданами (P2P переводы).





Не только банки второго уровня, но и сам Нацбанк активно внедряет цифровые технологии в своей работе. Так чуть меньше года назад им было запущено мобильное приложение «НБК Online», с помощью которого любой владелец телефона может задать вопрос регулятору и получить ответ в течение 5 часов. Кроме того, приложение в онлайн режиме позволяет всегда быть в курсе новостей и важнейших событий в финансовой сфере.





Также, по словам Данияра Акишева, Нацбанк завершает разработку новой технологии – мобильного приложения для совершения населением операций по покупке и продаже ценных бумаг на базе блокчейн. В пилотном проекте рассматривается использование краткосрочных нот Нацбанка.





- Предлагаемое решение позволит гражданам в режиме онлайн покупать и продавать ноты Нацбанка с мобильного телефона, минуя посредников в лице брокеров и дилеров, - отмечает Д.Акишев. - Без налогов и комиссий. Абсолютная ликвидность и никаких ограничений по срокам владения.

В своем докладе глава Нацбанка также отметил повышение рисков киберугроз. По его словам, соответствующие меры по защите информации и финансовой инфраструктуры будут заложены в Концепции кибербезопасности на финансовом рынке, входящей в состав Стратегии кибербезопасности РК «Киберщит Казахстан».





- Конечно, определенный прогресс в сфере цифровизации в финансвой сфере заметен, - говорит Дмитрий Жеребятьев, известный финансист, Региональный представитель Misys в Казахстане, - но еще очень многое предстоит сделать. Сейчас большое поле для деятельности представлено в сфере идентификации, баз данных и т.д. Банки понимают необходимость работы в этой сфере. Думаю, что в связи с последними изменениями на рынке, связанными с вхождением в капитал банков крупных акционеров, эти действия станут более серьезными. И коснутся не только мер совершенствования программного обеспечения, но и реальной цифровизации.





