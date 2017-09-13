Тропосферные потоки принесут в Казахстан 30-градусную жару

Лишь в ближайшие сутки в северных, центральных и восточных областях местами сохранятся заморозки.

Северные тропосферные потоки меняются на западные, которые принесут в Казах-стан умеренно тёплый воздух с районов Атлантики, что вызовет повышение температуры, сообщает сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-служба РГП "Казгидромет".





Лишь в ближайшие сутки в северных, центральных и восточных областях местами сохранятся заморозки. 15-16 сентября дневная температура в большинстве областей повысится до 20…28 градусов, а на юге до 26…31.





Осадков в предстоящие трое суток не ожидается. Исключение составит запад Казахстана, где 14 сентября местами возможен кратковременный дождь





Подробный прогноз погоды смотрите здесь .



