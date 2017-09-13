Тропосферные потоки принесут в Казахстан 30-градусную жару
13 сентября 2017, 14:35
Лишь в ближайшие сутки в северных, центральных и восточных областях местами сохранятся заморозки.
Северные тропосферные потоки меняются на западные, которые принесут в Казах-стан умеренно тёплый воздух с районов Атлантики, что вызовет повышение температуры, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-служба РГП "Казгидромет".
Лишь в ближайшие сутки в северных, центральных и восточных областях местами сохранятся заморозки. 15-16 сентября дневная температура в большинстве областей повысится до 20…28 градусов, а на юге до 26…31.
Осадков в предстоящие трое суток не ожидается. Исключение составит запад Казахстана, где 14 сентября местами возможен кратковременный дождь.
Подробный прогноз погоды смотрите здесь.
Фото с сайта vi.ill.in.ua
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4877805-2a66c06ece3d7a5027c2f1082b854ef3
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...