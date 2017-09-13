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Тропосферные потоки принесут в Казахстан 30-градусную жару

13 сентября 2017, 14:35

Лишь в ближайшие сутки в северных, центральных и восточных областях местами сохранятся заморозки.

Северные тропосферные потоки меняются на западные, которые принесут в Казах-стан умеренно тёплый воздух с районов Атлантики, что вызовет повышение температуры, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-служба РГП "Казгидромет".

Лишь в ближайшие сутки в северных, центральных и восточных областях местами сохранятся заморозки. 15-16 сентября дневная температура в большинстве областей повысится до 20…28 градусов, а на юге до 26…31.

Осадков в предстоящие трое суток не ожидается. Исключение составит запад Казахстана, где 14 сентября местами возможен кратковременный дождь.

Подробный прогноз погоды смотрите здесь.

Фото с сайта vi.ill.in.ua

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