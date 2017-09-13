Внедорожник Duster сменил поколение

Несмотря на то, что новинку построили на платформе от предыдущего «Дастера», силовая структура кузова изменилась.

Группа Renault привезла на Франкфуртское моторшоу внедорожник Dacia Duster нового поколения.





Несмотря на то, что новинку построили на платформе от предыдущего «Дастера», силовая структура кузова изменилась. Передние стойки автомобиля сдвинули на 100 мм вперед, а подоконную линию в задней части подняли вверх. Спереди и сзади появились новая оптика и бамперы.





Салон внедорожника отличает пересмотренная приборная панель и доработанные кресла. Также внедорожник получил различные электронные помощники, в числе которых – система контроля «мертвых» зон, система кругового обзора, система управления дальним светом и система бесключевого доступа. Для большей защищенности автомобиль можно дооснастить боковыми подушками безопасности.



