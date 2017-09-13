Porsche представил купе 911 GT3 Touring Package

Компания Porsche официально презентовала на автосалоне во Франкфурте-2017 новую модификацию спортивного купе 911 GT3, под названием Touring Package. Этот автомобиль ориентирован на энтузиастов вождения.





Премиальный немецкий бренд Porsche привёз на Международный автосалон во Франкфурте-2017 новую модификацию культового спортивного купе 911 — Porsche 911 GT3 Touring Package. Особенностью этого автомобиля является то, что он будет доступен исключительно с механической трансмиссией.





Повторимся, по существу, представленное купе Porsche 911 GT3 Touring Package — это обычная модель 911 GT3. Главные отличия модели — 6-ступенчатая механическая коробка передач и регулируемое заднее аэродинамическое крыло.

В компании отметили, что автомобиль Porsche 911 GT3 Touring Package «сделан для тех клиентов, которые ценят сдержанный внешний вид и классический стиль вождения». То есть, купе построено по такой же идеологии, что и недавно представленное купе Porsche 911 R, но в отличие от последнего его тираж не будет ограничен.









Заднеприводный суперкар Porsche 911 GT3 Touring Package питается от хорошо знакомого 4,0-литрового 6-цилиндрового атмосферного мотора, который используется на гоночных машинах 911 RSR и 911 GT3 Cup. Отдача двигателя — 500 лошадиных сил и 460 Нм крутящего момента. «Красная зона» — на 9000 оборотах в минуту.

Вся нехилая мощь и впечатляющий крутящий момент «переваривается» модернизированной короткоходной 6-ступенчатой «механикой», которая оснащена функцией автоматической перегазовки при переходе на низшую передачу.









Согласно заявленным данным, купе Porsche 911 GT3 Touring Package способно выстреливать с 0 до 100 км/ч за 3,9 секунды, а его максимальная скорость достигает 316 километров в час.

В оснащение новой модификации спортивного купе входят таки «прелести», как карбон-керамические тормоза, система автоматического перераспределения крутящего момента (PTV), задний дифференциал повышенного трения, 20-дюймовые колесные диски и активный спойлер со специальным аэродинамическим элементом.









Мало того, для купе Porsche 911 GT3 Touring Package будет доступен опциональный пакет Clubsport, в состав которого входит 6-точечный ремень безопасности для водителя и каркас безопасности. Помимо этого, владельцы такой машины могут заказать все опции, которые доступны для обычного суперкара 911 GT3.



