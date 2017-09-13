Президент поставил Facebook в пример казахстанским предприятиям

Президент Нурсултан Назарбаев считает, что казахстанским предприятиям надо стремиться повышать производительность труда на уровень транснациональных корпораций, передает корреспондент передает корреспондент МИА «Казинформ»





«На цифровизацию с другой стороны мы должны смотреть с прагматической точки зрения. Это возможность получения абсолютных преимуществ - производительности, капитализации, доходов. (...) Например, мы хвалимся тем, что вместе с General Electric запустили производство электровозов. Там производительность на 1 работника 100 тыс. долларов. Мы говорим «Как это здорово!» Близко в других отраслях нет. Самые лучшие компании ENRC, «Казахмыс» - у них производительность 40-50 тыс. Мы считаем, это «здорово». Но это совсем не то, если посмотреть. У них работает по 50-100 тыс. человек», - отметил президент, выступая сегодня на совещании по вопросам цифровизации страны.





Глава государства убежден, что цифровизация совершенно изменит ситуацию.





«50-60 тыс. долларов (производительность труда) - это, например, в 45 раз меньше Facebook. Что говорить об остальных? Самый наш продвинутый парк информационных технологий «Алатау» в 2016 году имел выручку в 20 млрд тенге. Мы говорили, как это хорошо. Но это меньше Ethereum в 38 раз. Я все это рассказываю не для того, чтобы себя раскритиковать. Я говорю о том, к каким целям, мы в целом, должны стремиться. Создавать надо такие стартапы в Казахстане и запускать их. Я хочу сказать, мы должны добиться скачка в прибыли и росте экономики», - резюмировал Глава государства.





Дамир Байманов