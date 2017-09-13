Гражданство Казахстана за последние годы стало более привлекательным

Эксперты ранжировали 195 гражданств по разным показателям за период с 2012 по 2016 год.

Казахстан занял 85-е место в ежегодном Индексе гражданств мира, показав третий результат среди стран СНГ, передает передает Zakon.kz со ссылкой на информацию The Henley & Partners.





Индекс гражданств мира (The Henley & Partners – Kochenov Quality of Nationality Index, QNI) демонстрирует объективную оценку гражданств разных стран мира. Эксперты ранжировали 195 гражданств по разным показателям за период с 2012 по 2016 год.





Среди стран СНГ, в тройку лидеров вошли Российская Федерация, Республика Молдова и Казахстан. В 2016 году Казахстан получил 32,6%, тем самым заняв 85-ю позицию в мировом рейтинге. В прошлом году Казахстан находился на 83-м месте, однако показатель был ниже – 31,1%. В целом, позиция казахстанского гражданства улучшилась за последние 5 лет на 4%.

По мнению экспертов индекса, Казахстан до конца 2017 года продолжит развивать свою безвизовую политику в отношении граждан 45 развитых стран, оставаясь одним из самых открытых государств в регионе для обладателей паспортов «элитных» гражданств мира.









Первое место в 2016 году, как и в пяти предыдущих, досталось Германии (82,7%). Второе место разделили Франция и Дания, далее следуют Исландия, Швеция и Норвегия. В целом десятка лидеров существенно не изменилась с прошлого года. Из нее выбыли Ирландия и Бельгия, на смену которым пришли Испания и Италия. Замыкают список Центрально-Африканская Республика (16,3%) и Афганистан (14,6%).





Автор: Екатерина Ионова