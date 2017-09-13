Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

Гражданство Казахстана за последние годы стало более привлекательным

13 сентября 2017, 15:10

Эксперты ранжировали 195 гражданств по разным показателям за период с 2012 по 2016 год.

Казахстан занял 85-е место в ежегодном Индексе гражданств мира, показав третий результат среди стран СНГ, передает Zakon.kz со ссылкой на информацию The Henley & Partners.

Индекс гражданств мира (The Henley & Partners – Kochenov Quality of Nationality Index, QNI) демонстрирует объективную оценку гражданств разных стран мира. Эксперты ранжировали 195 гражданств по разным показателям за период с 2012 по 2016 год.

Среди стран СНГ, в тройку лидеров вошли Российская Федерация, Республика Молдова и Казахстан. В 2016 году Казахстан получил 32,6%, тем самым заняв 85-ю позицию в мировом рейтинге. В прошлом году Казахстан находился на 83-м месте, однако показатель был ниже – 31,1%. В целом, позиция казахстанского гражданства улучшилась за последние 5 лет на 4%.

По мнению экспертов индекса, Казахстан до конца 2017 года продолжит развивать свою безвизовую политику в отношении граждан 45 развитых стран, оставаясь одним из самых открытых государств в регионе для обладателей паспортов «элитных» гражданств мира.



Первое место в 2016 году, как и в пяти предыдущих, досталось Германии (82,7%). Второе место разделили Франция и Дания, далее следуют Исландия, Швеция и Норвегия. В целом десятка лидеров существенно не изменилась с прошлого года. Из нее выбыли Ирландия и Бельгия, на смену которым пришли Испания и Италия. Замыкают список Центрально-Африканская Республика (16,3%) и Афганистан (14,6%).

Автор: Екатерина Ионова
Фото: caravan.kz

MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...