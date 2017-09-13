Президент о цифровизации страны: Если так будем работать, то деньги на ветер

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев потребовал посчитать, какие финансовые выгоды принесет реализация госпрограммы «Цифровой Казахстан», передает корреспондент передает корреспондент МИА «Казинформ»





«Сколько же собираются выручить наши разработчики программы? Мы ничего не услышали здесь, как видим. Потратить собираемся к 2021 году 251 млрд тенге. Я посчитал большие проекты, которые вы мне дали. А какая отдача от этой программы? Цифр нет. То есть если так будем работать, то деньги на ветер или для воровства. Поэтому давайте уточним наши цели», - отметил Президент, выступая сегодня на совещании по вопросам цифровизации страны.





«Если наши разработчики и наши зарубежные советники, которых мы привлекать будем, толком не планируют эффект, значит, они по каким-то, не знаю, идеологическим или каким-то другим соображениям хотят нас затормозить, остановить наше развитие. Я не говорю, что это так, но так может быть. Нам надо учесть», - добавил Глава государства. Нурсултан Назарбаев еще раз подчеркнул, что цифровизация страны - это не цель, это средство достижения абсолютного преимущества Казахстана. «Без этого уважающая себя страна не может жить нормально. Не будем выигрывать конкуренцию - отстанем и будем глотать пыль от впереди идущих государств. Получить резкий рост прибыли, производительность и капитализацию - вот в чем дело. Вот это дает цифровая экономика», - резюмировал Глава государства.





Дамир Байманов