Представители гражданского общества Астаны поддерживают переход казахского алфавита на латинскую графику
13 сентября 2017, 15:14
Латинский алфавит явно приведет работу институтов гражданского общества к новым изменениям.
В поддержку инициативы о переходе казахского алфавита на латинскую графику присоединились и представители гражданского общества столицы, передает официальный интернет-ресурс города Астаны.
Представители неправительственных организаций единогласно подписали обращение о поддержке казахского алфавита на латинскую графику. По их мнению, это важно для интеграции Казахстана с мировым сообществом.
«Латинский алфавит явно приведет работу институтов гражданского общества к новым изменениям. Наш народ благодаря новому алфавиту сможет стать свободным участником каравана мировых изменений. В этом направлении будут подготовлены специальная программа, методика, своеобразный стандарт алфавита. Мы считаем, что эти инициативы, которые ведут Казахстан к началу каравана цивилизации, всегда найдут поддержку со стороны общества», – говорится в обращении.
Фото: inform.kz
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