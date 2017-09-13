Центр поддержки дольщиков придал импульс в решении проблем столичных инвесторов

Проблемные вопросы долевого строительства в Астане на сегодняшний день приобрели актуальный характер. Общими усилиями государственных органов, акимата города Астаны, путем проведения анализа и мониторинга, заседаний межведомственных комиссий в настоящее время проблемы инвесторов оптимизируются, передает официальный интернет-ресурс города Астаны.





Вместе с тем в столице заработал Центр поддержки дольщиков, призванный комплексно решать вопросы инвесторов.





О том, какую поддержку получают участники долевого строительства и как решаются обращения граждан, рассказали сами инвесторы.





Динара Кумарова, жительница г. Астаны:





– Сегодня обратилась в Центр поддержки дольщиков. Я, конечно, рада, что такой центр у нас открылся. Я думаю, что таким дольщиком, как я, центр поможет. Сегодня мне помогли разрешить наболевшие вопросы. Меня послушали, проконсультировали, сложные вопросы помогли решить.









Майра Мырзагали, жительница г. Астаны:





«Впервые о центре я услышала 2–3 месяца назад, прочитав в социальной сети «Фейсбук», что откроется вот такой центр. Недавно хотела приобрести квартиру. Как известно, в квартиру в новостройке на данный момент можно вложиться как дольщик. Не хотелось бы оказаться проблемным пайщиком, из-за этого сразу обратилась сюда, в Сарыаркинский ЦОН. Мне здесь хорошо помогли два специалиста – юрист и прокурор. Они меня проинформировали, в каком ЖК можно приобрести жилье с лицензией, у кого имеются все разрешительные документы на строительство. Центр предоставил мне список, где было 5–6 застройщиков. Сейчас я думаю, где и как лучше приобрести квартиру, чтобы не попасть в ловушку недобросовестных застройщиков.









Кумис Сыздыкова, жительница г. Астаны:





– В январе 2015 года я заключила договор с застройщиком, где ввод в эксплуатацию дома указывался в договоре на март 2016 года. Уже прошло почти два года, как дом никак не строился и не строится по различным причинам. Мы, пострадавшие, не знали, что нам делать, и мы обратились в Центр поддержки дольщиков, где нам подсказали, как правильно вообще в этой ситуации поступить. В первую очередь мы создали ЖСК. Все дольщики вошли туда. От имени ЖСК мы уже действовали через прокуратуру, подавали иски и заявления, и везде нас поддерживал центр.









Напомним, что в настоящее время Центр поддержки дольщиков работает в здании Центра обслуживания населения района «Сарыарка» три дня в неделю: понедельник, среду и пятницу с 9 до 12 часов дня. Планируется, что по мере увеличения потока обращений время приема граждан будет продлено до 6 вечера.