Кто и как может получить гражданство РК в упрощенном порядке, а также утратить его

В правила приема в гражданство страны внесены изменения.

Приказом Министра внутренних дел РК от 28 июля 2017 года внесены изменения и дополнения в Правила приема, оформления и рассмотрения органами внутренних дел ходатайств (заявлений) по вопросам приема в гражданство Республики Казахстан и восстановления в гражданстве Республики Казахстан, в том числе в упрощенном (регистрационном) порядке, выхода из гражданства, утраты гражданства и определения принадлежности к гражданству Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.





В частности, пункт 21 изложен в следующей редакции:





В соответствии с Соглашениями между Республикой Беларусь, Республикой Казахстан, Кыргызской Республикой и Российской Федерацией об упрощенном порядке приобретения гражданства от 26 февраля 1999 года под упрощенный порядок приема в гражданство РК подпадают граждане Российской Федерации, Республики Беларусь, Кыргызской Республики.





Для приобретения гражданства РК в упрощенном порядке и прекращения гражданства другой страны необходимо обратиться с ходатайством (заявлением) на имя начальника ДВД области и одновременно к должностному лицу государства, принимающему решения по вопросам гражданства, с нотариально удостоверенным письменным отказом от иностранного гражданства.





К ходатайству (заявлению) приобщаются следующие документы:





- анкета-заявление по форме согласно приложению 4 к настоящим Правилам;

- автобиография (произвольной форме);

- нотариально удостоверенное заявление об отказе от прежнего гражданства;

- четыре фотографии размером 3,5 х 4,5 см;

- обязательство о соблюдении условий, предусмотренных статьей 1 закона, по форме согласно приложению 6 к настоящим Правилам;

- копия документа удостоверяющего личность и подтверждающего принадлежность к гражданству одной из стран-участниц Соглашения;

- справка подтверждающая факт обращения о выходе или прекращении гражданства другого государства, выданная компетентным органом соответствующего государства;

- нотариально заверенная копия свидетельства о рождении и браке;

- документ об уплате государственной пошлины или освобождении от ее уплаты.





Пункт 39 изложен в следующей редакции: гражданство Республики Казахстан утрачивается:





- вследствие поступления лица на воинскую службу, в службу безопасности, полицию, органов юстиции или иные органы государственной власти и управления другого государства, за исключением случаев, предусмотренных межгосударственными договорами Республики Казахстан;

- если гражданство Республики Казахстан приобретено в результате представления заведомо ложных сведений или фальшивых документов;

- по основаниям, предусмотренным межгосударственными договорами РК;

- если лицо приобрело гражданство другого государства;

- если брак с гражданином РК, послуживший основанием для приобретения лицом гражданства Республики Казахстан, признан судом недействительным;

- по добровольному волеизъявлению ребенка, являющегося гражданином РК, переданного на усыновление иностранцам, при достижении им совершеннолетия;

- вследствие участия лица в иностранных вооруженных конфликтах, экстремистской и (или) террористической деятельности на территории иностранного государства.





Пункт 41 изложен в следующей редакции:





Регистрация утраты гражданства Республики Казахстан осуществляется только после направления лицу, зарегистрированному на территории республики уведомления о причинах и основаниях принятия решения об утрате им гражданства.





Органы внутренних дел РК регистрируют утрату гражданства в журнале учета лиц, утративших гражданство.

О лицах, утративших гражданство Республики Казахстан, органы внутренних дел в течение десяти рабочих дней вносят сведения в Базу данных документированного населения республики и информируют Пограничную службу Комитета национальной безопасности Республики Казахстан.





При поступлении информации из уполномоченного государственного органа Республики Казахстан о том, что лицо, постоянно зарегистрированное на территории республики, принимало участие в иностранных вооруженных конфликтах, экстремистской или террористической деятельности на территории иностранного государства, органы внутренних дел в отношении данного лица, регистрируют утрату гражданства Республики Казахстан.





Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.



