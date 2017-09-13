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Час-пик в разных странах

13 сентября 2017, 15:21

В Мюнхене час пик наступает даже для поездов метро — они стоят в туннелях, ожидая своей очереди проехать на станцию.

В Москве живет 12 млн человек, а в Санкт-Петербурге — 5 млн, и это ничто по сравнению с 19-миллионным Дели. Впрочем, в относительно тихом Амстердаме тоже наступает час пик — тогда служащие садятся в трамваи, автобусы и поезда и отправляются домой (или из дома). Транспорта на дорогах становится гораздо больше, сообщает Obaldenno.com.

А в тихом баварском Мюнхене час пик наступает даже для поездов метро — они стоят в туннелях, ожидая своей очереди проехать на станцию. Потому что в Мюнхене на некоторые станции приходят поезда с семи веток — электрички и метро.

Одна из главных улиц Стамбула, Турция



На крышах вагонов в Индонезии передвигаются тысячи людей: кому-то не хватило места внутри, иные же попросту не желают платить.



Переполненный гондолами канал Венеции, Италия.



Переполненный гондолами канал Венеции, Италия



Обычное утро в Мехико, Мексика



Передвигаться на крыше с риском для жизни — норма для Бангладеш.



Посетители плавающего рынка в Бангкоке, Таиланд.



Пробка на одной из центральных улиц Москвы.



Небольшой затор на мосту «Золотые ворота», который соединяет Сан-Франциско и южную часть округа Марин, США.



Пассажиры поезда в Буэнос-Айресе, Аргентина.



Для того чтобы добраться до Триумфальной арки, нужно будет запастись терпением. Париж, Франция.



Пробка из рикш в столице Бангладеш Дакке.



Час пик в московском метро.



Утро в городе Тайбэй, Тайвань.



Историческая часть Амстердама, Нидерланды.



Час пик в Пакистане.



Переполненная ж/д станция в Лондоне.



Толпа пассажиров ожидает поезд на станции метро, Гонконг, Китай.




На дорогах Лос-Анджелеса, США.









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