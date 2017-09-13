Час-пик в разных странах

В Мюнхене час пик наступает даже для поездов метро — они стоят в туннелях, ожидая своей очереди проехать на станцию.

В Москве живет 12 млн человек, а в Санкт-Петербурге — 5 млн, и это ничто по сравнению с 19-миллионным Дели. Впрочем, в относительно тихом Амстердаме тоже наступает час пик — тогда служащие садятся в трамваи, автобусы и поезда и отправляются домой (или из дома). Транспорта на дорогах становится гораздо больше





А в тихом баварском Мюнхене час пик наступает даже для поездов метро — они стоят в туннелях, ожидая своей очереди проехать на станцию. Потому что в Мюнхене на некоторые станции приходят поезда с семи веток — электрички и метро.





Одна из главных улиц Стамбула, Турция













На крышах вагонов в Индонезии передвигаются тысячи людей: кому-то не хватило места внутри, иные же попросту не желают платить.













Переполненный гондолами канал Венеции, Италия.













Переполненный гондолами канал Венеции, Италия













Обычное утро в Мехико, Мексика













Передвигаться на крыше с риском для жизни — норма для Бангладеш.













Посетители плавающего рынка в Бангкоке, Таиланд.













Пробка на одной из центральных улиц Москвы.













Небольшой затор на мосту «Золотые ворота», который соединяет Сан-Франциско и южную часть округа Марин, США.













Пассажиры поезда в Буэнос-Айресе, Аргентина.













Для того чтобы добраться до Триумфальной арки, нужно будет запастись терпением. Париж, Франция.













Пробка из рикш в столице Бангладеш Дакке.





Час пик в московском метро.





Утро в городе Тайбэй, Тайвань.





Историческая часть Амстердама, Нидерланды.





Час пик в Пакистане.





Переполненная ж/д станция в Лондоне.





Толпа пассажиров ожидает поезд на станции метро, Гонконг, Китай.







На дорогах Лос-Анджелеса, США.

















