Час-пик в разных странах
13 сентября 2017, 15:21
В Мюнхене час пик наступает даже для поездов метро — они стоят в туннелях, ожидая своей очереди проехать на станцию.
В Москве живет 12 млн человек, а в Санкт-Петербурге — 5 млн, и это ничто по сравнению с 19-миллионным Дели. Впрочем, в относительно тихом Амстердаме тоже наступает час пик — тогда служащие садятся в трамваи, автобусы и поезда и отправляются домой (или из дома). Транспорта на дорогах становится гораздо больше, сообщает Obaldenno.com.
А в тихом баварском Мюнхене час пик наступает даже для поездов метро — они стоят в туннелях, ожидая своей очереди проехать на станцию. Потому что в Мюнхене на некоторые станции приходят поезда с семи веток — электрички и метро.
Одна из главных улиц Стамбула, Турция
На крышах вагонов в Индонезии передвигаются тысячи людей: кому-то не хватило места внутри, иные же попросту не желают платить.
Переполненный гондолами канал Венеции, Италия.
Переполненный гондолами канал Венеции, Италия
Обычное утро в Мехико, Мексика
Передвигаться на крыше с риском для жизни — норма для Бангладеш.
Посетители плавающего рынка в Бангкоке, Таиланд.
Пробка на одной из центральных улиц Москвы.
Небольшой затор на мосту «Золотые ворота», который соединяет Сан-Франциско и южную часть округа Марин, США.
Пассажиры поезда в Буэнос-Айресе, Аргентина.
Для того чтобы добраться до Триумфальной арки, нужно будет запастись терпением. Париж, Франция.
Пробка из рикш в столице Бангладеш Дакке.
Час пик в московском метро.
Утро в городе Тайбэй, Тайвань.
Историческая часть Амстердама, Нидерланды.
Час пик в Пакистане.
Переполненная ж/д станция в Лондоне.
Толпа пассажиров ожидает поезд на станции метро, Гонконг, Китай.
На дорогах Лос-Анджелеса, США.
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