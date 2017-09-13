Реализуя принцип независимости

Владимир Долгих,

председатель судебной коллегии по

гражданским делам Костанайского

областного суда

Независимость судей и судов является общепризнанным условием обеспечения стабильности в обществе, поступательного развития демократических институтов, экономки и государства в целом. Независимость судей является одним из фундаментальных принципов правового государства и краеугольным камнем судопроизводства.

Признание этого факта отражено в многочисленных нормативных документах, принятых на международном уровне. Так, Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций приняла 29 ноября 1985 года резолюцию об основных принципах, касающихся независимости судебных органов, которые рекомендованы для осуществления и принятия мер на национальном, региональном и межрегиональном уровнях с учетом политических, экономических, социальных и культурных условий и традиций каждой страны.

Для Казахстана вопросы независимости судебной власти не являются чем-то ранее неизвестным. Традиции независимой судебной власти в Казахстане уходят корнями в глубь веков. Так, в казахском обычном праве существовали институты, обеспечивавшие независимость судей и суда, такие как порядок формирования суда, отвод и самоотвод судьи, ответственность за объявление ложного подозрения на судью, бесплатность правосудия (бии за разбирательство дел никакой платы не получали, в противном случае бий лишался своих прав как пристрастный судья).

В материалах по казахскому обычному праву, собранных в 1846 году, ярко охарактеризовано положение бия как независимого судьи и показан источник этой независимости: «Бий по назначению своему обсуждает дело каждого, удовлетворяет обиженного или наказывает преступника, не отдавая отчета никакой другой власти кроме собственной своей совести, без всякого сомнения может занимать место, не доступное, быть может, и для самих султанов, поэтому не сила власти или богатства заставляет прибегать к разбирательству бия, но собственное влечение искать правды у человека, избранного самим народом для общего своего блага».

Республика Казахстан в Конституции 1995 года провозгласила себя демократическим государством, высшими ценностями которого являются человек, его жизнь, права и свободы. Являясь частью мирового сообщества, членом Организации Объединенных Наций, многих международных организаций, Казахстан, продолжая свои вековые традиции независимой судебной власти, полностью воспринял международные принципы в области организации и осуществления правосудия, в том числе - относящиеся к независимости суда.

Закрепленный ст. 77 Конституции РК принцип, согласно которому судья при отправлении правосудия независим и подчиняется только Конституции и закону, все более наполняется реальным содержанием.

Непосредственная реализация судебной власти базируется на ряде таких принципов, как соблюдение законности, обеспечение независимости судей, равенство всех перед законом и судом, состязательность и равноправие сторон, гласность рассмотрения дел.

Независимость судей и подчинение их только Конституции и законам являются необходимыми условиями осуществления правосудия, важнейшими гарантиями эффективной защиты нарушенных прав.

Законодательством установлено, что судьи независимы при выполнении всех без исключения процессуальных действий на всех стадиях (судебном разбирательстве в суде первой инстанции, апелляционном кассационном производстве).

Принцип независимости суда, предусмотренный Конституцией Республики, полностью отвечает положениям Международного пакта о гражданских и политических правах от 16 декабря 1966 года, в ст. 14 которого предусмотрено, что «каждый имеет право при рассмотрении любого уголовного обвинения, предъявленного ему, или при определении его прав и обязанностей в каком-либо гражданском процессе на справедливое и публичное разбирательство дела компетентным, независимым и беспристрастным судом, созданным на основании закона».

Независимость судьи защищается Конституцией и законом и обеспечивается:

- предусмотренной законом процедурой отправления правосудия;

- ответственностью за неуважение к суду;

- установленным порядком назначения, прекращения и приостановления полномочий судьи, правом судьи на отставку;

- предоставлением судьям за счет государства материального содержания и социального обеспечения, соответствующих их статусу.

Вместе с тем, судейская независимость не должна рассматриваться как привилегия судейского состава или отдельного судьи, поскольку она создает рамки и основу для объективных и незаинтересованных действий судьи и обеспечивает его защиту.

Реализация принципа независимости воспринимается судейским сообществом не как самоцель, а как средство, позволяющее от имени государства защищать высшие ценности, какими их провозгласила Конституция: человек, его жизнь, права и свободы.

Независимость судьи - это, прежде всего, критерий повышенной требовательности, соблюдения высших стандартов поведения, возросших требований общества не только к профессиональным качествам, но и моральному облику судьи.

Судья не может быть независим от Конституции и законов. Он обязан правильно, в соответствии с буквой Закона, духом и текстом Конституции применять их. Обеспечение независимости судебного корпуса является гарантией принятия справедливых решений в рамках закона. Это особенно актуально в современных условиях демократического развития Казахстана.

Демократические процессы не являются данным раз и навсегда рецептом построения правового государства. Эти процессы динамичны, они приводятся в действие по мере того, как общество и экономика становятся готовыми к их претворению в жизнь.

Нет правового государства без судейской независимости и наоборот, как показывает исторический опыт государств, без правового государства не может быть реальной, прочной судейской независимости. Государство посредством суда обязано обеспечить своим гражданам их объективную и эффективную правовую защиту. То же самое действует и в области национальной и межнациональной экономики. Во всех государствах развитой экономики неоспоримым является представление, что основой и предпосылкой всякой экономической деятельности является эффективная судейская правовая защита и правовая безопасность. Развитая рыночная экономика и благосостояние как следствие притока необходимых международных инвестиций возникают только тогда, когда инвесторы могут положиться на гарантированную объективную и эффективную правовую защиту посредством независимых судей.