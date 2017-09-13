Игрок «Ювентуса» показал средний палец фанатам «Барселоны»

Нападающий туринского «Ювентуса» Гонсало Игуаин, замененный в матче группового этапа Лиги чемпионов с «Барселоной», показал средний палец болельщикам каталонцев. Видео появилось на YouTube-канале Football TV.





На 87-й минуте Игуаина заменили, вместо него на поле вышел Фабрицио Калигару. Разочарованный форвард показал оскорбительный жест фанатам соперника, пишет Lenta.ru





Встреча состоялась 12 сентября на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне и завершился разгромной победой хозяев со счетом 3:0. Дублем в составе сине-гранатовых отметился Лионель Месси, еще один мяч забил Иван Ракитич.









В период с 2007 по 2013 год Игуаин выступал в составе мадридского «Реала». Нападающий перешел в «Ювентус» летом 2016 года.



