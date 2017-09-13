Круглый стол в Актау: Реформирование адвокатуры в рамках проекта Закона РК «Об адвокатской деятельности и юридической помощи»: проблемы и перспективы

Республиканская коллегия адвокатов предлагает принять участие в работе круглого стола, целью которого является обсуждение и выработка предложений по совершенствованию законодательства об адвокатуре, в связи с предстоящим внесением изменений в законодательство в рамках запланированной реформы законодательства о правовой помощи.

В работе круглого стола примут участие члены президиума Республиканской коллегии адвокатов, представители министерства и департаментов юстиции, адвокаты территориальных коллегий.

Актуальные вопросы развития адвокатуры.

Пути решения и практические аспекты.

Совершенствование системы оказания юридической помощи.

Эти и многие другие вопросы обсудят участники встречи в свете предстоящих изменений в законодательстве. В завершении встречи будут подведены итоги обсуждений.

Место проведения: г. Актау, 4 мкр, здание 39, отель «Caspian Riviera», зал «Summit».

Дата и время проведения: 15.09.2017г., 14:00 часов (местное время).

По вопросам участия и аккредитации журналистов просим обращаться: office@advokatura.kz, r.umirbulatov@umoka.kz, тел. +7 (7172) 79-27-38.