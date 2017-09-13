В соответствии с Минской конвенцией

Г. Искакова,

руководитель отдела анализа и

планирования Администратора судов

по Восточно-Казахстанской области

Действующим процессуальным законодательством установлен порядок исполнения судебных решений Республики Казахстан. Вместе с тем, законодательством регламентирован порядок исполнения решений, вынесенных иностранными государствами. В ходе обращения к исполнению судебных решений иностранных государств на территории Содружества Независимых государств применяются нормы международных договоров.

Согласно Конституции Республики Казахстан действующим правом в республике являются нормы Конституции, соответствующих ей законов, иных нормативных правовых актов, международных договорных и иных обязательств республики, а также нормативных постановлений Конституционного Совета и Верховного Суда РК.

В соответствии с законодательством и международными договорами Республики Казахстан суды оказывают международную правовую помощь путем выполнения отдельных процессуальных и иных действий, в частности: составления и пересылки документов, проведения обысков, изъятия, пересылки и выдачи вещественных доказательств, проведения экспертизы, допроса сторон, обвиняемых, свидетелей, экспертов, возбуждения уголовного преследования, розыска и выдачи лиц, совершивших преступления, признания и исполнения служебных решений по гражданским делам, приговоров в части гражданского иска, исполнительных надписей, а также путем вручения документов.

Статистика показывает, что основное количество судебных поручений и ходатайств о признании и принудительном исполнении решений направляются судами республики в Российскую Федерацию.

К примеру, в 2016 году в РФ направлено четыре судебных поручения, 38 ходатайств о признании и принудительном исполнении решений на территории России. При этом количество материалов, направленных Российской Федерацией в рамках оказания международной помощи, не значительно.

В связи с чем, хочу остановиться на порядке взаимоотношений судов Республики Казахстан с компетентными органами Российской Федерации по вопросам признания и исполнения судебных решений по гражданским и семейным делам на практике судов Восточно-Казахстанской области.

Признание и исполнение судебных решений Российской Федерации по гражданским и семейным делам осуществляется в соответствии с Минской Конвенцией от 22 января 1993 года «О правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам», вступившей в силу для Республики Казахстан 19 мая 1994 года.

Также порядок оказания судами Казахстана правовой помощи иностранным государствам определен Инструкцией об оказании судами Республики Казахстан правовой помощи и обращении за правовой помощью к судам иностранных государств, утвержденной Приказом руководителя Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде Республики Казахстан (аппарата Верховного Суда РК) от 11 мая 2016 года № 6001-16-7-6/196.

Согласно требованиям Минской Конвенции ходатайство о признании и разрешении исполнения судебных актов Республики Казахстан подается стороной, в чью пользу вынесен судебный акт, в компетентный суд другого государства, на территории которого судебный акт подлежит исполнению. Оно может быть также подано в суд, который вынес судебный акт. Этот суд направляет ходатайство о признании и исполнении его решения в компетентное учреждение запрашиваемого государства через Администратора судов и Департамент в установленные сроки.

Необходимо отметить, что по данному вопросу в судах области сформирована единообразная практика, закреплены ответственные специалисты, которые всегда готовы оказать помощь при оформлении документов.

Минской Конвенцией определен исчерпывающий перечень документов, подлежащих направлению в компетентный суд иностранного государства для рассмотрения ходатайства о признании и принудительном исполнении решения суда.

Так, к ходатайству необходимо приложить:

- решение или его заверенную копию, а также официальный документ о том, что решение вступило в законную силу и подлежит исполнению или о том, что оно подлежит исполнению до вступления в законную силу, если это не следует из самого решения;

- документ, из которого следует, что сторона, против которой было вынесено решение, не принявшая участия в процессе, была в надлежащем порядке и своевременно вызвана в суд, а в случае ее процессуальной недееспособности была надлежащим образом представлена;

- документ, подтверждающий частичное исполнение решения на момент его пересылки;

- документ, подтверждающий соглашение сторон, по делам договорной подсудности.

Если заявитель решил самостоятельно обратиться в суд иностранного государства с ходатайством, то ему необходимо обратиться в суд, вынесший судебный акт с заявлением о выдаче вышеуказанных документов. Если обратились с ходатайством в суд, вынесший судебное решение, то ответственные специалисты суда обеспечивают надлежащее оформление полного пакета документов и дальнейшее направление их в компетентные органы иностранного государства. Заявителю в основном необходимо представить суду точную информацию о должнике, а именно сведения о его месте жительства, месте работы, номер телефона и иную информацию, которая будет способствовать оперативному установлению места нахождения должника и рассмотрению ходатайства.

Анализ поступивших ходатайств показал, что в основном в суды Восточно-Казахстанской области поступают ходатайства о признании и исполнении решений и судебных приказов о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетних детей, о взыскании денежной суммы.

Суд, рассматривая ходатайство о признании и разрешении принудительного исполнения решения, не вправе рассматривать решение по существу, он лишь ограничивается установлением того, что условия, предусмотренные Конвенцией, соблюдены. При наличии оснований для удовлетворения ходатайства, суд выносит определение о признании и принудительном исполнении решения иностранного государства на территории Казахстана. Ходатайства, как правило, рассматриваются и разрешаются в срок до двух месяцев со дня поступления.

Таким образом, при удовлетворении ходатайства, после вступления в законную силу определения суда, решение иностранного государства обращается к принудительному исполнению.

Исполнение судебных актов является одним из главных элементов судебной защиты, залогом восстановления нарушенных прав. Неисполненные судебные акты становятся декларативными и приводят к недоверию к судебной власти, как на территории Казахстана, так и другого государства. Поэтому очень важно, что государство заключает международные договоры, регулирующие правоотношения в области исполнения судебных актов, обеспечивая физических и юридических лиц возможностью защитить свои права и законные интересы через судебные инстанции.