В ЮКО состоялась встреча ученых-тюркологов по внедрению единого стандарта казахского языка на латинской графике

В Южно-Казахстанской области состоялось заседание «По вопросам внедрения единого стандарта алфавита государственного языка на латинской графике», передает пресс-служба акима ЮКО.





В заседании приняли участие аким области Жансеит Туймебаев, руководители областных управлений, интеллигенция и ученые-тюркологи, ученые высших учебных заведений, специалисты в области языка, магистры и студенты, а также представители СМИ.









Выступая на встрече аким Южно-Казахстанской области Жансеит Туймебаев подробно остановился на важности латинского алфавита, и подчеркнул о необходимости приступить в ближайшее время к реализации нескольких проектов, отмеченных в статье Главы государства "Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания".





Обсудив проект нового алфавита, ученые-тюркологи выразили свои мнения насчет единого внедрения латинского алфавита.









В частности, доктор филологических наук, профессор Мекемтас Мырзахметович выступил с докладом на тему «Переход на латиницу – важный шаг на пути освобождения сознания», также профессор, декан факультета филологии Южно-Казахстанского Государственного университета имени М.Ауэзова Болатбек Тилеубердиев выступил со статьей "Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания" и докладом «Взаимосвязь ономастических наименований в области»





Вместе с этим, свое мнение о влиянии истории на пути духовного возрождения выдвинул декан факультета филологии и истории Южно-Казахстанского педагогического университета Нариман Нурпеисов. Наряду с этим, в ходе встречи с докладом на тему «Необходимость перехода на латинский алфавит» выступил заведующий кафедрой, доцент Южно-Казахстанского Государственного университета им. М.Ауэзова Сарсебай Карибаев.









Подводя итоги встречи, где были обсуждены важные вопросы и различные мнения, аким Южно-Казахстанской области Жансеит Туймебаев предложил при переходе на латинский алфавит уделить особое значение сохранению законов сингармонизма и ассимиляции в казахском языке.





«Теперь будущее нашей страны непосредственно связано как с политико-экономическим фактором, так и с судьбой государственного языка. Поэтому при переходе на латинский алфавит нам необходимо сохранить законы сингорманизма и ассимилляции. В случае несоблюдения этих законов будет нарушен язык, а при соблюдении, мы сможем сохранить правильное произношение, красоту языка и его созвучность», - сказал Жансеит Кансеитович.









На заседании с участием ученых-тюркологов и представителей интеллегенции были обсуждены вопросы перехода на латиницу и адаптации к новому алфавиту.





Фото: Самат Мырзалиев



