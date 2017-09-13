Заключен с момента подписания

Д. Максутов,

судья Шахтинского

городского суда

Карагандинской области

В процессе осуществления банковской деятельности возникают спорные ситуации, по которым банки и заемщики для защиты своих прав и интересов обращаются в судебные органы. Судебная практика по спорам, возникающим из договоров банковского займа, на сегодня является актуальной, в силу того, что достаточно часто банки являются инициаторами исков о взыскании задолженности и обращении взыскания на заложенное имущество.

Договор банковского займа отличается от других видов договоров в силу того, что связан с финансовой сферой - банковским кредитованием. Данный договор отличается от других договоров по субъектному составу и считается заключенным с момента его подписания.

Заемные отношения между сторонами и требования, предъявляемые к форме и содержанию договора банковского займа, определены и регулируются непосредственно в нормах Гражданского кодекса РК (общая и особенная часть), законах «О банках и банковской деятельности», «Об ипотеке», правилах уполномоченного государственного органа по вопросам кредитования (Департамента финансового надзора Национального Банка РК).

Согласно нормативному постановлению Верховного Суда РК от 25 ноября 2016 года № 7 «О судебной практике рассмотрения гражданских дел по спорам, вытекающим из договоров банковского займа» при рассмотрении споров, вытекающих из договоров банковского займа, суды должны руководствоваться законодательством, действующим на момент возникновения данных правоотношений. Нормативный правовой акт, предусматривающий изменения и дополнения в порядок регулирования отношений, вытекающих из договоров банковского займа, применяется к правоотношениям, возникшим после введения его в действие, за исключением случаев, когда обратная сила нормативного правового акта или его части предусмотрена им самим или актом о введении в действие нормативного правового акта.

Согласно этим документам займ между банковским учреждением и заемщиком оформляется письменным договором, в котором указываются все условия получения и оплаты займа. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у кредитора, а другой у заемщика.

Договор банковского займа - это документ, подтверждающий сделку и обязующий кредитора, т.е. банк, передать определенную денежную сумму заемщику, а заемщика вернуть весь займ в указанный срок, при этом оплатив начисленные проценты.

Стороны договора займа денег - это заимодатель (юридическое лицо, которое обязуется передать деньги в собственность другой стороне и приобретает право на получение вознаграждения) и заемщик (физическое или юридическое лицо, или индивидуальный предприниматель, который обязуется принять и своевременно возвратить другой стороне такую же сумму денег и выплатить вознаграждение за пользование этими деньгами). При этом в отношении физических лиц ратифицированными Казахстаном международными договорами, а также законодательством РК установлено, что индивидуальное предпринимательство имеют право осуществлять граждане Республики Казахстан; оралманы; лица, постоянно проживающие (при условии наличия вида на жительство) и постоянно не проживающие в РК (не имеющие вид на жительство, но находящиеся на территории Казахстана на законном основании) граждане Республики Беларусь, Российской Федерации и Республики Армении. Также сюда относятся постоянно проживающие в РК (при условии наличия вида на жительство) граждане Кыргызской Республики. Также в отношении указанных физических лиц, имеющих право на осуществление индивидуального предпринимательства и не использующих труд работников на постоянной основе, законом предоставлено право не регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя при получении дохода, облагаемого у источника выплаты.

Договор займа денег регулируется ст.ст. 715-728 (Заем), ст.ст. 299-327 (Залог), ст.ст. 329-336 (Гарантия и Поручительство) Гражданского кодекса РК; иными нормативными правовыми актами, регламентирующими, а также связанными с данными правоотношениями.

Так, при оценке договоров необходимо исходить из норм ст. 393 ГК, договор считается заключенным, когда между сторонами в требуемой форме достигнуто соглашение по всем существенным его условиям. При этом существенными являются условия о предмете договора, условия, которые признаны существенными законодательством или необходимы для договоров данного вида, а так же все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение. Применяя банковское законодательство, суды принимают во внимание, что в силу ст. 34 Закона «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» договор банковского займа должен содержать обязательные условия, перечень которых определяется нормативным правовым актом уполномоченного государственного органа.

Как правило закон не допускает одностороннее изменение условий договора банковского займа со стороны банка. Условие договора банковского займа, предоставляющего банку право на одностороннее изменение договора, является недействительным в силу нормы п. 4 ч. 1 ст. 728 ГК.

Данная норма призвана исключить практику, когда банк, пользуясь закрепленным в договоре правом на одностороннее изменение его условий, самостоятельно вносит изменения в договор, в том числе в условия по изменению размера вознаграждения, порядку оплаты банковского займа, штрафным санкциям и т.п. Вне всякого сомнения, эта порочная практика ущемляла интересы заемщиков, которые, очевидно, на этапе заключения договора ограничены в возможностях противостоять требованию банка о включении такого условия в договор.

Таким образом, в настоящее время изменение условий договора банковского договора требует двустороннего согласия. Исключение составляют случаи одностороннего изменения условий договора банком в сторону их улучшения для заемщика (п. 3 ст. 34 Закона РК «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан»). Причем, нет необходимости предусматривать в договоре банковского займа такое право банка - оно принадлежит банку в силу закона.

Другую группу исключений из общего правила составляют случаи, когда банки вправе в одностороннем порядке увеличивать ставки вознаграждения по банковским займам с юридическими лицами по основаниям, установленным в п. 6 ст. 39 Закона «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» (например, в случае нарушения заемщиком обязанности по предоставлению достоверной информации, связанной с получением и обслуживанием займа, существенных изменений в структуре капитала заемщика без предварительного письменного уведомления банка и пр.).

При рассмотрении требования о взыскании задолженности по ДБЗ необходимо установить, в чем выражается неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору и причины этих нарушений; например, из чего сложилась предъявляемая к взысканию задолженность (основной долг, вознаграждение, неустойка, штраф, пеня).

Также важно насколько требования о взыскании задолженности соответствуют условиям договора банковского займа; обеспечено ли исполнение обязательства залогом; имеются ли основания для досрочного исполнения обязательства, в том числе обеспеченного залогом, и обращения взыскания на заложенное имущество (ст.ст. 321, 721, 722 ГК); принимались ли займодателем и заемщиком меры к погашению задолженности, в чем они выразились; имеются ли обстоятельства, позволяющие уменьшить долю ответственности должника и другие обстоятельства, необходимые для правильного и объективного разрешения дела.

Заемщику при заключении договора банковского займа, прежде всего, рекомендуется основательно взвесить все факторы и определиться с возможностью погашения займа в дальнейшем. При оформлении сделки требуется внимательно изучить все аспекты предлагаемого банком договора, разобраться с существующими комиссиями банка, которые могут возникать ведение счета клиента или за рассмотрение заявки по займу, четко определить круг обязанностей заемщика, разобраться с размерами и моментами наступления штрафных санкций, если какой-то пункт непонятен, то его следует уточнить у кредитного эксперта банка. Не стоит подписывать договор, если полностью или частично не понимаешь значения отдельных аспектов и не ознакомился с его содержанием.