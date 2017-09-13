Mercedes представил прототип Concept EQA

В рамках мотор-шоу во Франкфурте 2017 года официально представлен концептуальный электрокар Mercedes-Benz Concept EQA, который является предвестником будущей серийной модели

Немецкий концерн Daimler официально презентовал на автосалоне во Франкфурте-2017 концептуальный электрокар Mercedes-Benz Concept EQA, по мотивам которого в 2019 году будет построена новая серийная модель

После предварительного анонса немецкий концерн Daimler официально представил во Франкфурте концепт Mercedes-Benz Concept EQA. Прототип призван показать мировой общественности дальнейшую эволюцию дизайнерской концепции Sensual Purity, по шаблону которой будут строиться компактные новинки.





Достаточно футуристический хэтчбек Mercedes-Benz Concept EQA лишён острых линий и граней – в экстерьера автомобиля царят плавные и обтекаемые линии. Помимо этого, еще одной особенностью дизайна представленного прототипа является новая технология освещения, включающая лазерные волокна.

Говоря о концептуальной новинке, представители бренда отмечают, что прототип Mercedes-Benz Concept EQA демонстрирует «чувственную чистоту» дизайна и виртуальную решетку радиатора.

Вместо привычных светодиодов в головной оптике используются так называемые волоконные лазеры, в которых активным элементом является оптическое стекловолокно. «Их дизайн напоминает медную обмотку электромотора, а анимация — прохождение электрического импульса».





Полноприводный концепт Mercedes-Benz Concept EQA укомплектован двумя электрическими моторами, по одному на каждой оси. Суммарная отдача – 272 лошадиные силы. Крутящий момент – 500 Нм. Также в оснащение прототипа входит аккумуляторная батарея на 60 кВт/ч.

Согласно заявленным данным, электрический концептуальный хэтч Mercedes-Benz Concept EQA способен преодолеть на одной полной «заправке» порядка 400 км. Как и многие аналогичные современные модели, прототип поддерживает функцию беспроводной зарядки и способен заряжаться от любой электросети.

Электрическая силовая установка концепта Mercedes-Benz Concept EQA способна работать в двух режимах — Sport и Sport Plus. В зависимости от выбранного режима, в распоряжении водителя появляется больше крутящего момента на передней оси.









Черная решётка в передней части автомобиля изменяет свой цвет в зависимости от выбранного режима движения. Например, в режиме Sport — синее «пылающее крыло», в Sport Plus — красные вертикальные планки в стиле решетки Panamericana, как у купе Mercedes-AMG GT.

На презентации новинки во Франкфурте представители немецкого автогиганта рассказали, что первая серийная модель с электрическим приводом появится на рынке в 2019 году.



