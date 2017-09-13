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Мажилис одобрил урегулирование членства Казахстана в АБИИ

13 сентября 2017, 16:04

Основной целью законопроекта является внесение изменений в Закон о членстве в международных финансовых организациях в связи со вступлением РК в Азиатский Банк Инфраструктурных Инвестиций.

Мажилис Парламента РК на пленарном заседании одобрил проект Закона «О членстве Республики Казахстан в Международном Валютном Фонде, Международном Банке Реконструкции и Развития», Международной финансовой корпорации, Международной Ассоциации Развития, Многостороннем Агентстве Гарантии инвестиций, Международном центре по Урегулированию Инвестиционных споров, Европейском Банке Реконструкции и Развития, Азиатском Банке Развития, Исламском Банке Развития», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Основной целью законопроекта является внесение изменений в Закон от 6 декабря 2001 года о членстве в международных финансовых организациях в связи со вступлением Республики Казахстан в Азиатский Банк Инфраструктурных Инвестиций. 27 января 2016 года Казахстан стал членом Банка путем ратификации статей его Соглашения. Азиатский Банк Инфраструктурных Инвестиций является новым международным финансовым институтом с уставным капиталом 100 миллиардов долларов США. Банк создан 25 декабря 2015 года, штаб-квартира находится в городе Пекин. Законопроектом предлагается распространить положения и нормы действующего закона на Банк», - сказал министр национальной экономики РК Тимур Сулейменов, представляя законопроект.

Министр пояснил, что это, во-первых, норма о том, что Министерство финансов осуществляет операции и сделки, в том числе заимствования, также распространяется на Банк.

Во-вторых, положение о том, что Национальный банк является депозитарием всех средств и других активов, также действует в отношении Банка. В-третьих, норма о том, что Правительство принимает необходимые меры в связи с членством, назначает управляющего и заместителя, также распространяется на Банк. Таким образом, условия членства Казахстана в международных финансовых организациях остаются неизменными.

Отвечая на вопросы депутатов, министр отметил, что Азиатский Банк Инфраструктурных Инвестиций отличается тем, что его мандат шире, чем у других международных финансовых организаций. В частности, Банк может выдавать кредиты на реализацию проектов в энергетической сфере.

Мейрамбек Байгарин
Фото с сайта khabar.kz

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