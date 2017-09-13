По жалобе потерпевшего

А. Теберикова,

судья Таскалинского районного суда

Западно-Казахстанской области

Одной из особенностей производства по делам частного обвинения в отличие от производства по другим категориям уголовных дел является то, что они возбуждаются на основании жалобы потерпевшего о привлечении лица к уголовной ответственности.

Частное обвинение - это порядок судопроизводства по некоторым категориям уголовных дел, которые возбуждаются, как правило, только по жалобе потерпевшего. Дела частного обвинения могут быть прекращены в случае примирения потерпевшего с обвиняемым.

Возможность освобождения от уголовной ответственности закон связывает только с отказом частного обвинителя от обвинения и примирением сторон.

В соответствии с ч. 2 ст. 32 Уголовно-процессуального кодекса РК к институту частного обвинения в уголовном процессе относится 12 составов уголовно наказуемых деяний. Это такие преступления, как истязание, неосторожное причинение вреда здоровью, клевета, оскорбление, нарушение неприкосновенности частной жизни и другие.

В соответствии со ст. 408 УПК жалоба должна содержать наименование суда, в который она подана, описание события уголовного правонарушения, место и время его совершения с указанием доказательств, просьбу к суду о принятии дела к производству, сведения о лице, привлекаемом к уголовной ответственности, список свидетелей, вызов которых в суд необходим. Жалоба подписывается лицом, ее подавшим. Анонимные жалобы к производству не принимаются.

Согласно п. 1 ст. 409 УПК, если поданная жалоба не соответствует требованиям, указанным в ч. 2 ст. 408 настоящего Кодекса, судья своим постановлением предлагает подавшему ее лицу привести ее в соответствие с этими требованиями и устанавливает для этого срок.

При поступлении жалобы в суд судья в течение трех суток выносит постановление:

- о принятии жалобы к производству;

- о передаче жалобы по подследственности или подсудности;

- об отказе в принятии жалобы к производству.

Если жалоба соответствует требованиям ст. 408 и подсудна суду, суд принимает жалобу к производству, если жалоба не подсудна суду или когда в ней содержится просьба об обвинении лица в совершении иных деяний, не указанных в ч. 2 ст. 32 УПК, судья выносит, соответственно, постановление о направлении жалобы по подсудности или органу уголовного преследования по подследственности. В принятии жалобы отказывают, если автор жалобы не выполнил требований ч. 1 ст. 409 УПК, либо установлены обстоятельства, предусмотренные ст. 35 УПК, при наличии которых уголовное преследование не может быть начато.

При принятии жалобы к производству суда и возбуждении уголовного дела судья в срок до семи суток со дня поступления жалобы обязан вызвать лицо, в отношении которого подана жалоба, ознакомить его с материалами дела, вручить копию поданной жалобы, разъяснить права подсудимого, предусмотренные ст. 65 УПК.

Судья обязан разъяснить сторонам возможность примирения, в том числе в порядке медиации. В случае поступления от них заявления о примирении или соглашения о достижении примирения в порядке медиации производство по делу по постановлению судьи прекращается на основании п. 5) ч. 1 ст. 35 настоящего Кодекса. Если примирение между сторонами не достигнуто, судья назначает рассмотрение дела в судебном заседании по правилам ст. 322 УПК.

Как показывает практика, в основном в суд поступают жалобы о привлечении к уголовной ответственности по ст. 108 УК «Умышленное причинение легкого вреда здоровью», потерпевшие обращались в органы внутренних дел, что свидетельствует о слабом знании своих прав, а именно о возможности возбуждения дел частного обвинения непосредственно в судебном порядке.

В текущем году поступило восемь жалоб в порядке частного обвинения, по семи жалобам было отказано в принятии к производству в связи с неисполнением указаний судьи, одна жалоба принята к производству и возбуждено уголовное дело с вынесением обвинительного приговора с назначением наказания в виде штрафа.

В соответствии с Законом РК от 3 июля 2017 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования правоохранительной системы» ст. 108 «Умышленное причинение легкого вреда здоровью» и ст. 109 «Побои» исключены из Уголовного кодекса и перенесены в Кодекс об административных правонарушениях (ст. 73-1 «Умышленное причинение легкого вреда здоровью» и ст. 73-2 «Побои»).

Также наиболее распространенными являются жалобы в порядке ст. 130 УК «Клевета», то есть распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица и подрывающих его репутацию.

Объектом клеветы как уголовного правонарушения является честь и достоинство человека, а также его деловая репутация. Объективная сторона клеветы характеризуется распространением заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого человека или подрывающих его репутацию. Под порочащими принято понимать такие сведения, которые умаляют честь и достоинство гражданина, подрывают его репутацию в обществе с точки зрения соблюдения закона и принципов общечеловеческой морали. Эти сведения должны касаться фактов, но не представлять собой оценочных суждений. Честь - это общественная оценка лица, мера его духовных и социальных качеств. Достоинство - внутренняя самооценка лицом собственных качеств, способностей, мировоззрения, своего общественного значения. Деловая репутация - устойчивая положительная оценка деловых (производственных, профессиональных) достоинств.

Субъективная сторона клеветы характеризуется только прямым умыслом. Виновный осознает ложность сообщаемых им фактов, которые порочат честь и достоинство другого человека или подрывают его репутацию, и желает этого. Мотивы клеветы могут быть различны: зависть, месть, желание навредить и т.д.

В 2016 году судом было рассмотрено одно уголовное дело по ч. 3 ст. 130 УК с вынесением оправдательного приговора, за семь месяцев текущего года дела по указанной статье судом не рассматривались.

Рассмотрев дело по частному обвинению, суд принимает одно из решений: выносит обвинительный или оправдательный приговор; прекращает дело в случае отказа частного обвинителя от обвинения и примирения сторон, в связи с неявкой частного обвинителя в судебное заседание без уважительных причин; направляет дело прокурору для производства дознания и предварительного следствия.

В резолютивной части оправдательного приговора должно содержаться право оправданного на возмещение вреда, причиненного незаконным привлечением к уголовной ответственности.