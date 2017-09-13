Акишев: Нацбанк уделяет особое внимание защите информации от киберугроз

Председатель Национального банка РК Данияр Акишев принял участие в совещании по вопросам цифровизации, которое состоялось сегодня с участием главы государства в Астане

В своем выступлении он рассказал о внедрении инновационных технологий и цифровых сервисов в финансовую отрасль. Он отметил, что за последние 20 лет кардинально расширились каналы и способы взаимодействия с клиентами. Ключевыми факторами в этом процессе выступили Интернет и мобильные устройства.





«Сегодня практически во всех банках внедрена система Интернет банкинга. Из 33 действующих банков услуги мобильного банкинга предоставляются 18 банками, которые охватывают 75% всей клиентской базы физических лиц. На сегодняшний день около 1 млн. физических лиц пользуются мобильными приложениями банков», - сказал Д.Акишев.





Он также отметил, свыше 70% всех платежей юридических лиц и 50% всех платежей физических лиц проводятся через дистанционные каналы.





«Рост количества безналичных платежей с платежными карточками за первое полугодие 2017 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 70% . В данный момент популярность приобретают также электронные деньги. Так, в 1 полугодии 2017 года количество операций с электронными деньгами выросло в 2,7 раза, объем возрос в 3,4 раза», - сказал он.