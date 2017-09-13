Toyota представила хот-хэтч Yaris GRMN

Компания Toyota Motor Corporation привезла на автосалон во Франкфурте новый «заряженный» хот-хэтч Yaris GRMN

Японская компания Toyota Motor Corporation провела во Франкфурте публичную премьеру «заряженной» версии компактного хэтчбека Toyota Yaris, которая получила название GRMN. В Европе хот-хэтч будет предлагаться по минимальной цене от 29 900 евро.

Согласно данным производителя, хот-хэтч Toyota Yaris GRMN способен «выстреливать» с нуля до первой сотни за 6,3 секунды. Максимальная скорость автомобиля ограничена электроникой на отметке в 230 километров в час.

Этот двигатель с приводным нагнетателем способен проворачивать 212 сил. Пиковый крутящий момент – 250 Нм. Тягу на колёса передаёт модернизированная механическая коробка передач с шестью скоростями.

Маленький, но очень «злой» автомобильчик Toyota Yaris GRMN разрабатывался британским подразделением японского бренда.Как и предполагалось, в моторном отсеке модели расположен 4-цилиндровый бензиновый агрегат объёмом 1,8 литра.

Представители компании отмечают, что у новой «заряженной» модели Toyota Yaris GRMN «лучший показатель по соотношению массы к мощности в классе» — он составляет 5,35 кг на одну лошадиную силу.

Помимо всего прочего, компактная «ракета» получила перенастроенную подвеску, распорку передних стоек и укороченные пружины. Таким образом, клиренс машины уменьшился на 24 мм. Добавим сюда амортизаторы Sachs и стабилизаторы поперечной устойчивости большего диаметра.