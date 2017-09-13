Toyota представила хот-хэтч Yaris GRMN
13 сентября 2017, 16:29
Японская марка Toyota публично презентовала на открывшемся автосалоне в немецком Франкфурте новый «заряженный» хэтчбек Yaris GRMN
Компания Toyota Motor Corporation привезла на автосалон во Франкфурте новый «заряженный» хот-хэтч Yaris GRMN
Японская компания Toyota Motor Corporation провела во Франкфурте публичную премьеру «заряженной» версии компактного хэтчбека Toyota Yaris, которая получила название GRMN. В Европе хот-хэтч будет предлагаться по минимальной цене от 29 900 евро.
Маленький, но очень «злой» автомобильчик Toyota Yaris GRMN разрабатывался британским подразделением японского бренда.Как и предполагалось, в моторном отсеке модели расположен 4-цилиндровый бензиновый агрегат объёмом 1,8 литра.
Этот двигатель с приводным нагнетателем способен проворачивать 212 сил. Пиковый крутящий момент – 250 Нм. Тягу на колёса передаёт модернизированная механическая коробка передач с шестью скоростями.
Согласно данным производителя, хот-хэтч Toyota Yaris GRMN способен «выстреливать» с нуля до первой сотни за 6,3 секунды. Максимальная скорость автомобиля ограничена электроникой на отметке в 230 километров в час.
Представители компании отмечают, что у новой «заряженной» модели Toyota Yaris GRMN «лучший показатель по соотношению массы к мощности в классе» — он составляет 5,35 кг на одну лошадиную силу.
Помимо всего прочего, компактная «ракета» получила перенастроенную подвеску, распорку передних стоек и укороченные пружины. Таким образом, клиренс машины уменьшился на 24 мм. Добавим сюда амортизаторы Sachs и стабилизаторы поперечной устойчивости большего диаметра.
«Заряженный» компактный «японец» Toyota Yaris GRMN также получил дифференциал повышенного трения Torsen, усиленную тормозную систему, более агрессивный аэродинамический обвес, рулевое колесо от спортивного купе GT86, спортивные сиденья и 17-дюймовые «катки» фирмы BBS.
Как уже отмечалось, в Европе купить новый «заряженный» хэтч Toyota Yaris GRMN можно будет по минимальной цене от 29 тысяч 900 евро. При этом европейская квота ограничена всего 400 экземплярами. Главные конкуренты новинки – MINI John Cooper Works и Renault Clio RS.
Via livecars
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4877846-593f375e110e5775e6b196b97cbcdf28
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...