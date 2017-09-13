Даурен Абаев высказался о переходе на латиницу
13 сентября 2017, 16:40
"Базово, в целом, я за то, чтобы был максимально нераздутый алфавит, и в этой связи данный проект в целом я поддерживаю", - сказал министр.
Министр информации и коммуникаций РК Даурен Абаев высказался о введении в Казахстане нового стандарта алфавита казахского языка на латинской графике, передаёт корреспондент МИА "Казинформ".
"Очень радует, и меня лично, что вопрос не стоит о необходимости введения латиницы или нет. Вопрос перешёл в плоскость практичных дискуссий о том, подходит этот алфавит или нет", - сказал он в кулуарах совещания по вопросам цифровизации Казахстана.
Напомним, в понедельник, 11 сентября, в Парламенте был представлен проект нового алфавита.
"Базово, в целом, я за то, чтобы был максимально нераздутый алфавит, и в этой связи данный проект в целом я поддерживаю. Отдельные буквы, я думаю, эксперты ещё рассмотрят и посмотрят, как лучше использовать. Как раз это вынесено на всеобщее обсуждение, принято не в кулуарах, а для общества, чтобы они посмотрели, сделали выводы, внесли свои предложения и дополнения", - добавил министр Д.Абаев.
Анеля Касымова
Фото с сайта inform.kz
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4877847-1dc462d575a48cd2826964b0445dd495
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...